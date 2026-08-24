Cómo conseguir entradas para el Getafe vs Deportivo de A Coruña: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Getafe se enfrenta al Deportivo de La Coruña el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Coliseum de Getafe.

En su historial reciente de enfrentamientos directos, el Getafe tiene ventaja con 6 victorias frente al único triunfo del Deportivo en todas las competiciones. El último duelo de liga en la máxima categoría en el Coliseum se saldó con una contundente victoria por 3-0 para el Getafe.

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¿Cuándo es el Getafe vs Deportivo de La Coruña de LaLiga?

El Getafe vs Deportivo de La Coruña se disputa en el Coliseum de Getafe. Consulta la programación local para conocer la hora de inicio confirmada en tu región.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 12:30 Coliseum

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Deportivo de La Coruña de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Getafe vs Deportivo de La Coruña en el Estadio Coliseum el 13 de septiembre de 2026, sigue estos canales principales de compra:

1. Canales oficiales del Getafe CF (venta principal)

Sitio web oficial: Las entradas se ponen a la venta directamente a través del portal de venta de entradas en la web oficial del Getafe CF. La venta al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.

Taquillas del estadio: Puedes comprar entradas físicas en la taquilla del Estadio Coliseum de Getafe en los días previos al partido o el mismo día del encuentro, siempre que sigan quedando localidades disponibles.

2. Canales oficiales de LaLiga y puntos de venta autorizados

Portal de entradas de LaLiga: Los partidos de la máxima categoría del fútbol español venden entradas generales a través de la web central de ticketing de LaLiga, que redirige a las asignaciones oficiales de venta principal.

Puntos de venta asociados: Plataformas de venta de entradas autorizadas como Marca Entradas venden con frecuencia localidades de venta principal directamente para el día de partido.

3. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas de venta principal se agotan, mercados secundarios de intercambio de entradas como StubHub ofrecen inventario de reventa antes de la salida oficial a la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Deportivo de La Coruña de LaLiga?

Los precios de las entradas para Getafe vs Deportivo de La Coruña varían en función de si las compras directamente en la taquilla del club o a través de agregadores secundarios de entradas.

Los precios de las entradas de venta principal directamente con el Getafe CF oscilan entre 25 £ y 60 £ (30 € y 70 €) para partidos estándar de LaLiga como local en el Estadio Coliseum, en función de si te sientas detrás de las porterías o en las gradas laterales centrales.

Las opciones de reventa y mercados secundarios como StubHub suelen arrancar en torno a 75 £ y 135 £ para asientos de admisión general.

Los asientos prémium o de alta demanda en plataformas secundarias tienen una media de entre 170 £ y 230 £ , dependiendo de la proximidad del día de partido y de la disponibilidad general de entradas.

Getafe vs Deportivo de La Coruña de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Getafe vs Deportivo de La Coruña

Los últimos cinco partidos del Getafe dejaron dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Racing Santander en LaLiga el 23 de agosto, después de una victoria por 3-1 sobre el Partizan Beograd en la fase de clasificación de la Conference League. La derrota por 3-0 ante el Deportivo Alavés fue el punto más bajo de esa racha. A lo largo de esos cinco encuentros, el Getafe marcó seis goles y encajó seis, y sus dos partidos oficiales produjeron cuatro de esos tantos.

Los últimos cinco partidos del Deportivo de La Coruña se saldaron con una victoria, tres empates y una derrota. Su compromiso más reciente fue un empate 1-1 con el Elche en LaLiga el 17 de agosto. Ganó 1-0 al Genoa en un amistoso el 8 de agosto y empató 1-1 con la Fiorentina dos días antes. Una derrota por 1-0 frente al Real Madrid completa la secuencia. El Deportivo marcó cinco goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Getafe vs Deportivo de La Coruña: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en LaLiga el 28 de febrero de 2018, cuando el Getafe recibió al Deportivo y ganó por 3-0. En los últimos cinco duelos registrados, el Getafe suma tres victorias por una del Deportivo, con un empate. Ambos equipos también se enfrentaron en septiembre de 2017, cuando el Deportivo ganó 2-1 en casa, y firmaron un empate sin goles en diciembre de 2015.

Getafe vs Deportivo de La Coruña: clasificación

En la actual clasificación de LaLiga, el Getafe ocupa la octava plaza y el Deportivo de La Coruña es décimo.