El Getafe se enfrenta al Celta de Vigo el lunes 7 de septiembre de 2026 en el Coliseum de Getafe.

Su enfrentamiento más reciente, en febrero de 2026, terminó con un empate 0-0 en el mismo escenario. El Getafe tiene una ligera ventaja histórica en sus enfrentamientos directos, con 11 victorias frente a las 9 del Celta de Vigo en 30 duelos anteriores.

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¿Cuándo es el saque inicial del Getafe vs Celta de Vigo de LaLiga?

El Getafe vs Celta de Vigo se disputa en el Coliseum de Getafe, con el saque inicial programado a la hora confirmada indicada arriba.

Primera División - Jornada 4 7 sept 2026 - 13:00 Coliseum

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Celta de Vigo de LaLiga?

1. Portal oficial de entradas del Getafe CF El método más seguro para asegurarte asientos de admisión general es directamente a través del club anfitrión, el Getafe CF:

Reserva online: Accede a la sección de entradas de día de partido en el sitio oficial del Getafe CF. Selecciona el encuentro del 7 de septiembre ante el Celta de Vigo, elige tu grada ( Fondo , Tribuna o Lateral ) y completa el registro.

Momento de lanzamiento: Las entradas para el público general suelen ponerse a la venta entre 1 y 2 semanas antes del partido.

En el estadio: Si el partido no está agotado, las entradas generales restantes pueden comprarse en las taquillas del Estadio Coliseum de Getafe hasta el saque inicial.

2. Paquetes VIP y hospitality Para localidades mejoradas, comida previa al partido o acceso a salas:

Reserva entradas VIP o corporativas directamente a través del departamento comercial del Getafe en su sitio web oficial.

Las agencias oficiales de viajes deportivos y las plataformas de hospitality también ofrecen paquetes que incluyen entradas para el partido y alojamiento en hoteles locales.

3. Plataformas secundarias de entradas Si las opciones de admisión general se agotan en los canales oficiales:

Mercados secundarios como StubHub publican entradas de reventa de abonados.

Asegúrate de comparar precios, comprobar los métodos de entrega (entrada electrónica móvil frente a pase físico) y revisar los detalles de la ubicación del asiento antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Celta de Vigo de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Getafe vs. Celta de Vigo del 7 de septiembre de 2026 en el Estadio Coliseum varían en función de si compras a través de canales oficiales o de plataformas secundarias de reventa:

1. Entradas oficiales directas (valor nominal)

Rango de admisión general: Aproximadamente 25 £ a 65 £ (30 € a 75 €) .

Factores de precio: Las entradas estándar a través del portal oficial del Getafe CF dependen de la ubicación del asiento:

Fondo (detrás de las porterías): ~25 £ - 35 £ Lateral (gradas laterales): ~35 £ - 50 £ Tribuna (graderío principal): ~50 £ - 65 £



2. Plataformas secundarias de reventa

Precio inicial: En torno a 100 £ a 155 £ (120 € a 180 € / 131 $+) para las opciones de entrada más baratas en sitios de reventa.

Precio medio de reventa: Aproximadamente 175 £ a 235 £ en los principales mercados secundarios de entradas como StubHub , según la demanda y la selección de asientos.

3. Paquetes VIP y hospitality

Entradas hospitality: Suelen partir de 150 £ a 250 £+ por entrada, incluyendo asientos centrados para el partido, acceso a salas y comida/bebida previa al encuentro.

Getafe vs Celta de Vigo de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Getafe vs Celta de Vigo

El Getafe ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 sobre el Partizan Beograd en la fase de clasificación de la Conference League el 20 de agosto. Antes de eso, sufrió una derrota por 3-0 ante el Deportivo Alaves en LaLiga el 15 de agosto. En esos cinco partidos, el Getafe marcó seis goles y encajó nueve.

Los últimos cinco partidos del Celta de Vigo fueron todos amistosos, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente terminó 1-1 contra el SSC Napoli el 8 de agosto. También venció al Sassuolo por 4-1 y empató 2-2 tanto con el Academico Viseu como con el Braga. El Celta marcó diez goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Getafe vs Celta de Vigo: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos equipos terminó 0-0 en el Coliseum el 1 de febrero de 2026, en LaLiga. En los últimos cinco enfrentamientos, el Celta de Vigo ha ganado dos, el Getafe ha ganado dos y un partido terminó en empate. Entre las victorias del Celta figuran un triunfo por 2-0 en casa en agosto de 2025 y una victoria por 1-0 en el Coliseum en noviembre de 2024.

Getafe vs Celta de Vigo: clasificación

En la actual clasificación de LaLiga, el Getafe ocupa la 19.ª posición, mientras que el Celta de Vigo está en la 12.ª plaza.