El Getafe recibe al Sevilla el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Coliseum de Getafe.

En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Sevilla se ha impuesto en tres ocasiones, frente a una victoria del Getafe. En su duelo liguero más reciente, disputado en febrero de 2026, el Sevilla logró una ajustada victoria a domicilio por 1-0 en el Estadio Coliseum.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Getafe-Sevilla, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Getafe-Sevilla de LaLiga?

El Getafe-Sevilla se disputa en el Coliseum de Getafe el domingo 1 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 08:00 Coliseum

¿Cómo comprar entradas para el Getafe-Sevilla de LaLiga?

Para conseguir entradas para el próximo Getafe-Sevilla de LaLiga, tienes varias opciones según la disponibilidad y tus preferencias:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquillas oficiales de los clubes: Puedes comprar entradas directamente a través de la web oficial del Getafe CF, o de la del Sevilla FC si buscas asientos en la zona visitante. Es la forma más segura y directa de conseguir entradas a su precio original, aunque la disponibilidad depende en gran medida de cuándo se abra la venta al público general y de si eres socio del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe-Sevilla de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Getafe-Sevilla de LaLiga varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales y asientos estándar: Los precios suelen partir de unos 30 a 50 € para asientos estándar detrás de las porterías o en las gradas superiores, y llegar a 90 a 150 € para localidades en zonas centrales de las bandas (Tribuna o Lateral), según la disponibilidad en cada sector.

Tarifas para socios y abonados: Los socios suelen tener acceso prioritario a entradas con descuento, mientras que en la venta al público general se aplican los precios habituales de cada categoría.

Paquetes VIP y de hospitalidad: Suelen costar entre 250 y más de 500 € por persona e incluyen asientos acolchados de categoría superior, acceso a comida y bebida y entrada a una sala exclusiva.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos estándar y en las esquinas: Los precios de salida para las gradas superiores o las zonas de las esquinas oscilan aproximadamente entre 65 y 80 € .

Asientos en las bandas y las gradas inferiores: Las localidades de categoría superior en las gradas inferiores o en zonas de gran demanda suelen costar entre 120 y 250 € .

Precio medio de mercado: Las entradas cuestan de media entre 200 y más de 450 € , según la proximidad del partido y la demanda general.

Getafe-Sevilla de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Getafe y el Sevilla

El Getafe ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó con un triunfo por 1-0 ante el Málaga, aunque en esa misma racha perdió 1-0 contra el Real Betis y 1-0 frente a Osasuna. En esos cinco partidos, el Getafe marcó cinco goles y encajó cuatro. Los empates ante el Deportivo de A Coruña y el Celta de Vigo le dieron sus únicos puntos restantes.

El Sevilla ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido dos en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. El más reciente terminó con una derrota por 1-3 ante el Barcelona, y también perdió 1-3 frente al Atlético de Madrid. Las victorias ante el Deportivo de A Coruña y el Valencia, junto con un empate a domicilio frente al Espanyol, completan una racha de ocho goles a favor y ocho en contra en esos cinco partidos.

Getafe-Sevilla: Resultados de los últimos enfrentamientos

El duelo más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Sevilla ganó 1-0 en el Coliseum en LaLiga. Antes, el Getafe se había impuesto por 2-1 en el campo del Sevilla en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Sevilla ha ganado tres veces y el Getafe una, mientras que otro partido terminó con un empate sin goles en febrero de 2025.