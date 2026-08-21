Cómo conseguir entradas para el Fulham vs Manchester United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Fulham afronta antes del parón internacional un exigente compromiso de la Premier League contra el Manchester United el domingo 20 de septiembre. Promete ser un partido que no hay que perderse y puedes asegurarte un asiento en Craven Cottage reservando tus entradas hoy mismo.

Aunque el Fulham ha demostrado ser competitivo en la mayoría de sus enfrentamientos recientes con el Manchester United, incluido un empate 1-1 cuando el United visitó Londres la temporada pasada, hay que remontarse a 2009 para encontrar la última vez que los Cottagers lograron una victoria en casa contra los 20 veces campeones de Inglaterra.

¿Podrá el Fulham romper su gafe de 17 años y lograr una victoria vital en casa contra el Manchester United? Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fulham vs Manchester United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Fulham y Manchester United?

El Fulham vs Manchester United se disputa en Craven Cottage (Londres) el domingo 20 de septiembre, con saque inicial programado para las 16:30 BST.

Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 11:30 Craven Cottage

Cómo comprar entradas para el Fulham vs Manchester United de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de sus socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham vs Manchester United de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior, normalmente sub-18 o sub-21, Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los partidos por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los grandes enfrentamientos contra rivales del top seis o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la banda y los de la grada inferior tienen precios prémium, mientras que los asientos de la grada superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para participar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de mayor categoría con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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