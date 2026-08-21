Cómo conseguir entradas para el Fulham vs Crystal Palace: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Justo después del primer derbi londinense de la temporada del Fulham en Craven Cottage contra el Chelsea, llega otro más, ya que da la bienvenida al Crystal Palace el sábado 5 de septiembre. Puedes reservar tus entradas hoy mismo.

Si el partido contra el Chelsea sirve de referencia, entonces los aficionados del Fulham están ante un auténtico espectáculo esta temporada y la demanda de entradas se disparará. A pesar de terminar el partido sin puntos, los hombres de Álvaro Arbeloa hicieron mucho más que cumplir su papel en un apasionante thriller de cinco goles.

El Fulham sabe que tendrá que estar muy atento cuando visite el Palace. Sorprendentemente, el Crystal Palace está invicto en sus últimos ocho enfrentamientos en Craven Cottage, una racha que se remonta a enero de 2005.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fulham vs Crystal Palace, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League Fulham vs Crystal Palace?

El Fulham vs Crystal Palace se disputa en Craven Cottage (Londres) el sábado 5 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 3 5 sept 2026 - 10:00 Craven Cottage

Cómo comprar entradas para el Fulham vs Crystal Palace de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, a la legislación contra la reventa y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota sus entradas, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro prácticamente no existen para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham vs Crystal Palace de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o adversarios del derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrados en los laterales largos y en la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos en la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago del club activa para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir del deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad: prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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