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Cómo conseguir entradas para el Fulham vs Chelsea: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Premier League
Fulham
Chelsea
M. Rogers

No te pierdas la oportunidad de ver un gran derbi londinense este agosto

La jornada 1 de la nueva temporada 2026/27 de la Premier League se cierra con un esperado derbi londinense, ya que el Fulham recibe a su vecino del oeste de Londres, el Chelsea, en Craven Cottage el lunes 24 de agosto.

El Chelsea saltará al campo con algunos nuevos fichajes estelares. Maxence Lacroix, Marco Palestra y Geovany Quenda firmaron todos por más de 50 millones de libras, pero el gran titular, por supuesto, fue la incorporación de Morgan Rogers, que fue comprado al Aston Villa por una cifra descomunal de 117 millones de libras.

Puede que el Fulham haya perdido el aporte ofensivo de Harry Wilson y Raul Jimenez, que marcaron ambos en la victoria por 2-1 sobre el Chelsea en Craven Cottage en enero, pero ha incorporado a un par de jugadores llamativos procedentes del Real Madrid, Gonzalo García y César Palacios, de quienes espera que causen problemas a las defensas esta temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fulham vs Chelsea, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Fulham y Chelsea?

El Fulham vs Chelsea comienza a las 20:00 BST del lunes 24 de agosto, en Craven Cottage, en Londres.

crest
Premier League - Jornada 1
Craven Cottage

Cómo comprar entradas para el Fulham vs Chelsea de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados de temporada y debentures: Los actuales abonados de temporada conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran dentro de un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar las entradas devueltas a su precio facial a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro prácticamente no existen en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham vs Chelsea de la Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la Categoría A, con los precios faciales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrados en lateral y en las zonas bajas tienen precios premium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio facial, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 libras para las entradas visitantes durante toda la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 libras, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de temporada de nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

FUL

FUL - Formulario

AHL
D1-1
FAR
W1-2
CRY
L1-2
MAL
D2-2
VFB
W1-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CHE

CHE - Formulario

TOT
L1-2
JUV
L0-1
MIL
W3-0
JDT
D3-3
RSO
W3-1
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Balance reciente entre ambos

Cara a cara

FulhamEmpateChelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Noticias de los equipos y plantillas

Fulham contra Chelsea alineaciones

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Formación
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonJ. CuencaJ. CuencaT. CastagneT. CastagneC. PalaciosC. PalaciosA. IwobiA. IwobiS. BergeS. BergeO. BobbO. BobbJ. KingJ. KingG. GarciaG. GarciaR. SanchezR. SanchezL. ColwillL. ColwillJ. AcheampongJ. AcheampongM. LacroixM. LacroixM. RogersM. RogersR. JamesR. JamesJ. HatoJ. HatoR. LaviaR. LaviaC. PalmerC. PalmerM. GustoM. GustoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Fulham

Once inicial

Chelsea

Suplentes

Manager

  • Álvaro Arbeloa
  • X. Alonso
Fulham

Lesiones y suspensiones

Chelsea

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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