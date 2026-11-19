El Fulham recibe al Brentford el sábado 12 de diciembre de 2026 en Craven Cottage, en Londres.

El Fulham ha tomado recientemente el control del derbi y llega a este duelo tras cuatro partidos sin perder ante el Brentford. El equipo local logró una contundente victoria por 3-1 en Craven Cottage en septiembre de 2025 y, en su enfrentamiento más reciente, empató 0-0 con el Brentford en el Gtech Community Stadium en abril de 2026.

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¿Cuándo se juega el Fulham-Brentford de la Premier League?

El Fulham-Brentford se juega en Craven Cottage, en Londres, el sábado 12 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Fulham-Brentford de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo Fulham-Brentford de la Premier League, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Fulham FC: Si quieres sentarte en las zonas reservadas a la afición local en Craven Cottage, las entradas se venden principalmente a través de la plataforma oficial del Fulham. Suelen salir primero a la venta para los socios del club y, según la disponibilidad, las localidades restantes se ponen a la venta para el público general.

Si quieres sentarte en las zonas reservadas a la afición local en Craven Cottage, las entradas se venden principalmente a través de la plataforma oficial del Fulham. Suelen salir primero a la venta para los socios del club y, según la disponibilidad, las localidades restantes se ponen a la venta para el público general. Web oficial del Brentford FC: Si vas a apoyar al Brentford, las entradas para la afición visitante se asignan a través del portal oficial del club y se distribuyen entre los abonados y los socios que siguen al equipo fuera de casa según sus puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham-Brentford de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Fulham-Brentford de la Premier League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas oficiales del Fulham para las gradas locales (adultos): Suelen costar entre 63 y 125 £.

Suelen costar entre Entradas oficiales del Brentford para la zona visitante (adultos): Generalmente cuestan a partir de 30,30 £ .

Generalmente cuestan a partir de . Paquetes oficiales de hospitalidad para el partido: Suelen costar entre 210 y más de 400 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa general (asientos estándar): Precios iniciales de entre 60 y 110 £ , aproximadamente.

Precios iniciales de entre , aproximadamente. Asientos de gama media en reventa: Precios de entre 165 y 220 £ .

Precios de entre . Reventa para la zona visitante (afición del Brentford): Precios iniciales de entre 190 y más de 230 £, por lo general.

Fulham-Brentford de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Fulham y el Brentford

El Fulham ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 en casa ante el Newcastle United en la Premier League, mientras que también empató 1-1 con el Aston Villa. En esa racha, el Fulham ganó a domicilio al Coventry City y al Hull City. Su única derrota fue por 0-1 ante el Crystal Palace en la Carabao Cup. Marcó cuatro goles y encajó otros cuatro en esos cinco partidos.

En sus últimos cinco partidos, el Brentford ha conseguido una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Brighton en la Premier League, después de vencer por 2-0 al Nottingham Forest. El Brentford empató 1-1 con el Hull City y perdió 1-2 ante el Liverpool en la liga, además de caer por 3-2 frente al Sunderland en la Carabao Cup. En esos cinco encuentros marcó seis goles y encajó siete.

Fulham-Brentford: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la Premier League el 18 de abril de 2026 y terminó 0-0 en el estadio del Brentford. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Fulham tiene un balance mejor, con dos victorias frente a una del Brentford y dos empates. Su resultado más destacado en esa serie fue una victoria por 3-1 en casa en septiembre de 2025.