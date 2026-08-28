Cómo conseguir entradas para el Freiburg vs Borussia Moenchengladbach: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Freiburg se enfrenta al Borussia Moenchengladbach el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Europa-Park Stadion de Friburgo.

El SC Freiburg domina recientemente este enfrentamiento como local, incluida una victoria por 2-1 sobre el Borussia Mönchengladbach en su último duelo liguero en casa en febrero de 2026. Los enfrentamientos históricos entre ambos equipos han dejado choques con muchos goles, lo que convierte este partido en un duelo atractivo para los aficionados al fútbol.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Freiburg vs Borussia Moenchengladbach, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Freiburg vs Borussia Moenchengladbach de la Bundesliga?

El Freiburg vs Borussia Moenchengladbach se disputa en el Europa-Park Stadion de Friburgo.

Bundesliga - Jornada 3 12 sept 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Freiburg vs Borussia Moenchengladbach de la Bundesliga?

Puedes comprar entradas para el partido SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach del 12 de septiembre de 2026 a través de las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Tienda online de entradas del SC Freiburg: Esta es la plataforma principal y más segura para comprar entradas a precio oficial directamente del club anfitrión.

Preventa para socios: Los socios del SC Freiburg suelen tener acceso exclusivo prioritario a las entradas antes de que las localidades restantes salgan a la venta al público.

Intercambio oficial de entradas (Zweitmarkt): Si el partido se agota en la tienda principal de entradas, consulta el mercado secundario oficial del Freiburg integrado en su web de venta de entradas, donde los abonados revenden sus asientos a precio oficial.

2. Cupo para aficionados visitantes (Borussia Mönchengladbach)

Portal de entradas del BMG: Si quieres sentarte en la zona visitante, las entradas se venden directamente a través del sistema oficial de venta de entradas del Borussia Mönchengladbach a socios registrados o cuentas de peñas.

3. Mercados secundarios de entradas (utilízalos con precaución)

Plataformas de reventa: Plataformas como StubHub ofrecen reventas de terceros, aunque los precios pueden ser significativamente más altos que el valor nominal y se aplican cargos por servicio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Freiburg vs Borussia Moenchengladbach de la Bundesliga?

Se espera que los precios de las entradas para el SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach entren dentro de las siguientes franjas:

Entrada general oficial (valor nominal): Las entradas de pie y los asientos estándar suelen oscilar entre 15 £ y 60 £ (18 € y 70 €), en función de la categoría de edad y la ubicación en el estadio (gradas de pie frente a asientos laterales).

Mercados secundarios y de reventa: Los asientos generales más baratos en sitios de reventa como StubHub empiezan en torno a 35 £ y 50 £ , mientras que los asientos medios de reventa suelen situarse entre 50 £ y 120 £ según la visibilidad y la demanda.

Paquetes hospitality: Los asientos prémium o VIP con comida y acceso a sala privada empiezan en torno a 170 £ y 300 £+ por entrada.

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Freiburg vs Borussia Moenchengladbach

El Freiburg ha ganado sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones. Su último encuentro fue una contundente victoria por 5-1 sobre el Fortuna Duesseldorf en la DFB-Pokal, y antes de eso ganó por 3-1 a domicilio al Motherwell en la fase de clasificación de la Conference League. La racha también incluye un triunfo amistoso por 3-0 sobre el Crystal Palace y dos resultados consecutivos de 2-0 contra el Strasbourg. En esos cinco partidos, el Freiburg marcó 11 goles y encajó uno, una secuencia que apunta a un equipo bien organizado y eficaz.

El Gladbach también ha ganado sus cinco partidos recientes sin sufrir una sola derrota. Su último resultado fue una victoria por 5-0 sobre el TSV Schott Mainz en la DFB-Pokal, tras un triunfo por 2-1 sobre el Aston Villa en pretemporada. Antes, en verano, venció al Velbert por 8-0 y al Hansa Rostock por 3-1. El equipo de Polanski marcó 19 goles en esos cinco encuentros y encajó solo tres, lo que le convierte en uno de los equipos más prolíficos de la pretemporada antes del inicio de la Bundesliga.

Freiburg vs Borussia Moenchengladbach: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Freiburg ganó 2-1 en casa en la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Freiburg tiene ventaja con tres victorias por una del Gladbach, con un partido que terminó en empate sin goles. El Freiburg se ha mostrado especialmente fuerte como local en esta racha, ganando ambos encuentros en el Europa-Park Stadion, incluida una victoria por 3-1 en noviembre de 2024.