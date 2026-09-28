Francia recibe a Italia en el Parc des Princes de París el viernes 2 de octubre, como parte de un exigente calendario del Grupo A1 de la Liga A que también incluye a Bélgica y Turquía. Ambos equipos volverán a verse las caras en el partido de vuelta en Italia en noviembre, con la sede de ese encuentro todavía por confirmar.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Francia vs Italia, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Francia vs Italia de la Liga A de la UEFA Nations League?

El Francia vs Italia se disputa en el Stade de France de Saint-Denis, con la hora de inicio aún por confirmar cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League A - Jornada 3 2 oct 2026 - 14:45 Stade de France

¿Dónde comprar entradas para el Francia vs Italia?

Las entradas para el partido de París se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), con prioridad habitualmente para los miembros antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol) son el equivalente para el partido de vuelta en Italia.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre una vez se cierran las ventanas de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada jornada de partido

Anuncios verificados – Ticombo obtiene entradas de una variedad de vendedores, lo que ofrece a los compradores un inventario más amplio una vez se agotan las asignaciones oficiales

Entradas para la afición visitante – las asignaciones para el partido en Italia se gestionan a través de los canales de la FIGC y pueden ser limitadas

Mercado secundario – Ticombo es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas

Dado el perfil de este partido, se recomienda reservar pronto, especialmente para el encuentro de París.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Francia vs Italia?

Los precios oficiales para el partido de París se fijan a través de los canales de venta de la FFF, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio oficial mientras haya asignación. Los precios oficiales de la FIGC se aplicarán al partido de vuelta en Italia una vez se confirmen la sede y los detalles de la venta.

Entradas más baratas (París): desde unos 50 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías en el Parc des Princes

Entradas de gama media (París): asientos centrados a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Italia: el precio se confirmará una vez se anuncie la sede del encuentro de noviembre

Ticombo es tu mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas. Como ocurre con cualquier partido entre dos de las grandes selecciones de Europa, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Francia vs Italia, Liga A de la UEFA Nations League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Francia vs Italia

Francia ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, resultado que llegó después de una derrota por 0-2 ante España en el partido por el tercer puesto. Antes, en el torneo, venció a Marruecos por 2-0, a Paraguay por 1-0 y a Suecia por 3-0. En esos cinco encuentros, Francia marcó diez goles y encajó ocho.

Italia también ha sumado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Grecia en un amistoso el 7 de junio, tras imponerse por 1-0 a Luxemburgo tres días antes. Sus dos derrotas en esta racha llegaron ante Bosnia y Herzegovina y en una derrota por 1-4 frente a Noruega en noviembre de 2025. Italia marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Francia vs Italia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 1-3 a favor de Francia, en un partido de la Liga A de la UEFA Nations League disputado en Italia en noviembre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Francia ha ganado cuatro veces por ninguna victoria de Italia, con un resultado también favorable a Francia en cada uno de los amistosos de 2016 y 2012. Francia ha marcado 14 goles en esos cinco partidos y ha encajado cinco.



