Cómo conseguir entradas para el Feyenoord-Inter: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

Su anterior enfrentamiento oficial en la Champions League se produjo en las eliminatorias de la temporada 2024-25, cuando el Inter de Milán se impuso en los dos partidos.

Como local, el Feyenoord intentará aprovechar el ambiente intensísimo por el que es conocido De Kuip para darle la vuelta a la situación ante el gigante italiano.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Feyenoord-Inter, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Feyenoord-Inter de la Champions League?

El Feyenoord-Inter se disputa en De Kuip, Róterdam, el martes 3 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 de Kuip

¿Cómo comprar entradas para el Feyenoord-Inter de la Champions League?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el partido de Champions League entre el Feyenoord y el Inter:

Portal oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la web oficial de entradas del Feyenoord es la principal opción para los aficionados locales. Por lo general, las entradas salen primero a la venta con prioridad para los socios del club.

Venta oficial de entradas del Inter de Milán: Los aficionados visitantes pueden consultar los canales oficiales de venta de entradas del Inter de Milán para conocer las entradas asignadas al sector visitante y las condiciones de los paquetes de viaje.

Plataformas de reventa: Si las entradas disponibles a través de los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Feyenoord-Inter de la Champions League?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el Feyenoord y el Inter de Milán:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales (venta para socios/con prioridad): Los asientos estándar a través del portal oficial del Feyenoord suelen costar aproximadamente entre 40 € y 110 € , aunque el precio depende en gran medida de la ubicación de la grada y de la condición de socio del club.

Entradas asignadas al sector visitante: Las entradas asignadas que se venden directamente a través de los canales oficiales del Inter de Milán para los aficionados que se desplazan suelen costar entre 45 € y 75 € , de acuerdo con los límites de precio de la UEFA para las entradas de los aficionados visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios que dependen de la demanda:

Detrás de la portería / asientos menos centrados: Entre 140 € y 230 € por localidades en los sectores de los fondos y las gradas superiores de las zonas locales o neutrales.

Asientos estándar en los laterales: Entre 200 € y 330 € por localidades con vistas laterales en los anillos superiores de la Olympiatribune y la Maastribune.

Anillo inferior / asientos centrales: Entre 290 € y más de 470 € por localidades con vistas privilegiadas, más próximas a la línea de medio campo.

Paquetes VIP y de hospitalidad:Entre 440 € y más de 1.500 € por asientos exclusivos con acceso a salas, servicio de restauración y prestaciones ejecutivas.

Feyenoord-Inter de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Feyenoord y el Inter

El Feyenoord ha ganado tres de sus últimos cinco partidos oficiales, ha empatado uno y ha perdido otro. En su encuentro más reciente goleó 5-0 al FC Utrecht en la Eredivisie, competición en la que también arrolló 7-0 al PEC Zwolle. Su único tropiezo en esta serie fue la derrota por 5-1 ante el Barcelona en la Champions League. En esos cinco partidos, el Feyenoord ha marcado 17 goles y ha encajado nueve, reflejo de un estilo abierto y ofensivo.

El Inter ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante la Roma en la Serie A, después de vencer 5-3 al Udinese. Su única derrota llegó ante el Real Madrid en la Champions League. En esos cinco encuentros, el Inter ha marcado 12 goles y ha encajado 11, lo que muestra tanto su peligro ofensivo como su vulnerabilidad defensiva.

Feyenoord-Inter: enfrentamientos recientes

Los dos clubes se enfrentaron dos veces en la Champions League 2024-25, y el Inter ganó ambos partidos. El duelo más reciente terminó con una victoria del Inter por 2-1 en San Siro en marzo de 2025, después de que el conjunto italiano ganara 2-0 en De Kuip en el primer partido de la misma eliminatoria. El Inter tiene el mejor balance en los cuatro enfrentamientos conocidos entre ambos equipos, aunque el Feyenoord logró una victoria por 1-0 en San Siro en una eliminatoria de la Europa League en 2002.