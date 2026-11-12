Vuelve el emblemático De Klassieker: Feyenoord y Ajax se enfrentan en un gran duelo de la Eredivisie. Estos históricos rivales neerlandeses se medirán en De Kuip, en Róterdam, el 29 de noviembre de 2026.

GOAL te ofrece toda la información esencial para seguir el partido en directo. Sigue leyendo para saber cómo conseguir tus entradas y no perdértelo.

¿Cuándo empieza el Feyenoord-Ajax de la Eredivisie?

El Feyenoord-Ajax se disputará en De Kuip, en Róterdam. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque el partido.

Eredivisie - Jornada 14 29 nov 2026 - 08:30 de Kuip

¿Dónde comprar entradas para el Feyenoord-Ajax del De Klassieker?

La mejor opción para encontrar entradas es acudir directamente a la web oficial y a las taquillas del Feyenoord. Las entradas suelen ponerse a la venta por fases. La preventa normalmente está reservada a los abonados y socios oficiales del club, que tienen la primera oportunidad de asegurar su asiento. Una vez terminada esta fase inicial, se abre la venta al público general.

StubHub es una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial. El mercado de reventa permite encontrar asientos disponibles para este gran duelo entre rivales incluso cuando se agotan en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Feyenoord-Ajax del De Klassieker?

Los precios de las entradas para este duelo de la Eredivisie varían según la zona de De Kuip, en Róterdam, en la que elijas sentarte. Si compras directamente a través del proveedor oficial, los precios suelen partir de unos 50 € en las zonas estándar, que ofrecen la opción más asequible para ver el partido en directo.

StubHub es una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial. Actualmente, los precios en el mercado de reventa parten de unos 170 €.

Feyenoord-Ajax de la Eredivisie: todo lo que debes saber

Estado de forma de Feyenoord y Ajax

El Feyenoord ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-3 ante el SC Heerenveen en la Eredivisie, y durante esta racha también cayó por 0-3 frente al Inter de Milán en la Champions League. Los empates ante el Fortuna Sittard y el PSV, más una derrota por 1-0 contra el Real Betis, completan una difícil racha reciente.

El Ajax ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y no ha perdido en la Eredivisie durante este periodo. En su encuentro más reciente empató 2-2 con el FC Twente, pero antes venció por 6-1 al FC Midtjylland en la Conference League, por 1-0 al AZ Alkmaar, por 2-1 al Sparta Rotterdam y por 2-0 al Atalanta. El Ajax marcó once goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Feyenoord-Ajax: resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó 1-1 en De Kuip, en un partido de la Eredivisie disputado el 22 de marzo de 2026. Antes, el Ajax ganó por 2-0 y 2-1 en dos partidos consecutivos en casa ante el Feyenoord, en diciembre de 2025 y febrero de 2025, respectivamente. La última victoria del Feyenoord en casa en este duelo llegó en abril de 2024, cuando goleó al Ajax por 6-0, aunque el Ajax ganó por 2-0 cuando ambos equipos se enfrentaron en De Kuip en octubre de 2024. El Ajax ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos entre los dos clubes.