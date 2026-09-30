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Cómo conseguir entradas para el Fenerbahce vs Slavia de Praga: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Fenerbahçe se enfrenta al Slavia Praga en la Liga de Campeones. Así puedes conseguir tus entradas

El Fenerbahce se enfrenta al Slavia Prague el martes 20 de octubre de 2026 en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul.

Los dos clubes se han enfrentado tres veces en competición europea, con el Slavia Prague imponiéndose en dos partidos de la UEFA Conference League en 2022 y el Fenerbahçe logrando una victoria a domicilio por 2-1 en la Europa League de 2024. Jugando ante una apasionada afición local en Estambul, el Fenerbahçe buscará aprovechar su condición de local ante el resistente y en forma campeón checo.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fenerbahce vs Slavia Prague, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Fenerbahce vs Slavia Prague de la Champions League?

El Fenerbahce se enfrenta al Slavia Prague en la Champions League en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul, el martes 20 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

¿Cómo comprar entradas para el Fenerbahce vs Slavia Prague de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de Champions League entre Fenerbahçe y Slavia Prague en el estadio Şükrü Saracoğlu, sigue estos pasos y métodos principales:

Canales oficiales del Fenerbahce:

  • Tarjeta Passo Fan (Passolig): Para asistir a partidos oficiales de fútbol en Turquía, los espectadores deben tener una tarjeta Passo registrada (Passolig) asociada al Fenerbahçe.
  • Venta general de entradas: La venta oficial de entradas se abre unos días antes del día del partido. Una vez disponibles, inicia sesión en Passo para seleccionar tu asiento, introducir los datos de tu tarjeta Passo y completar el pago.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fenerbahce vs Slavia Prague de la Champions League?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del Fenerbahçe en casa en la Champions League en el estadio Şükrü Saracoğlu suelen variar según las distintas categorías:

1. Canal oficial del Fenerbahce

  • Asientos estándar / anillo superior: Aproximadamente 35 € - 60 €
  • Asientos en anillo inferior / zona central: Aproximadamente 65 € - 120 €
  • VIP y paquetes de hospitalidad VIP: Aproximadamente 180 € - 350 €+

2. Mercados secundarios de entradas

Al comprar a través de plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios fluctúan en función de la demanda, la categoría del asiento y la disponibilidad:

  • Precios iniciales / entrada general: Las entradas estándar parten de alrededor de 160 € - 180 €.
  • Anillo inferior preferente y asientos centrales: Entre 200 € - 380 €.

Fenerbahce vs Slavia Prague de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Fenerbahce vs Slavia Prague

El Fenerbahce ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 con el Gaziantep FK en la Super Lig, después del empate 1-1 con la Roma en la Champions League. Venció al Samsunspor por 2-0 y derrotó al Lyon por 2-1 en la fase previa de la Champions League, pero perdió 2-1 ante el Besiktas en la Super Lig. En esos cinco partidos, el Fenerbahce marcó cinco goles y encajó cuatro.

El Slavia Prague llega en un gran momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su única derrota fue contra el Lens en la Champions League, donde perdió por 3-2. Desde entonces, ha vencido al Teplice por 2-0 y al Sparta Prague por 3-0 en la First League, y goleó al FK Varnsdorf por 5-1 en la copa. Ha marcado 15 goles en esos cinco partidos y solo ha encajado cinco.

FB

FB - Formulario

SAM
W0-2
BJK
L1-2
ROM
D1-1
GAZ
D0-0
EYU
W8-0
Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SLP

SLP - Formulario

BRN
W4-0
RCL
L2-3
TEP
W0-2
SLV
W1-5
VPL
W2-1
Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Fenerbahce vs Slavia Prague: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Europa League en noviembre de 2024, cuando el Fenerbahce ganó 2-1 a domicilio al Slavia Prague. En los tres enfrentamientos directos registrados, el Slavia Prague ha ganado dos veces y el Fenerbahce una. Los dos anteriores duelos de la Conference League, disputados en febrero de 2022, fueron para el Slavia Prague, que ganó 3-2 en casa y 3-2 fuera.

Cara a cara

FenerbahceEmpateSlavia Praga
1
0
2
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
F
Conference League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
F
Conference League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron3/3
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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