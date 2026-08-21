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Cómo conseguir entradas para el Everton vs Manchester United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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El Everton busca mantener su pleno de victorias en casa en el Hill Dickinson Stadium y tú podrías estar allí para ver si lo consigue

Por segunda temporada consecutiva, el Everton abrió su campaña en casa en el Hill Dickinson Stadium con una victoria. Tras imponerse por 2-0 al Crystal Palace en su estreno liguero, ahora busca mantener su impulso en su feudo cuando reciba al Manchester United en la jornada 3, el domingo 6 de septiembre.

Hay que remontarse a abril de 2022 para encontrar la última vez que el Everton se impuso al Manchester United en Merseyside, con Anthony Gordon marcando el único gol del partido aquel día.

Sin embargo, el Everton sacará ánimo de su positiva actuación en casa en el arranque de la temporada y también del hecho de que el Manchester United no brilló la última vez que jugó a domicilio.

Este septiembre puedes unirte a la multitud en el Hill Dickinson para uno de los partidos más importantes de la temporada para el Everton. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Everton vs Manchester United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Everton y Manchester United?

El Everton vs Manchester United se disputa en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool el domingo 6 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 CEST.

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Premier League - Jornada 3
Hill Dickinson Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Everton vs Manchester United de la Premier League?

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana establecida semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton vs Manchester United de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos ante rivales del top seis o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de la grada baja tienen un precio premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para poder entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

EVE

EVE - Formulario

NEW
W3-1
LIL
D1-1
CRY
W2-0
PNE
W0-4
BOU
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

PSG
D1-1
LEE
W1-1
MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

EvertonEmpateManchester United
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
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1
F
Premier League
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Manchester United
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0
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Everton
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1
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Amistosos
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Manchester United
MUN
2
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Everton
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2
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Everton
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2
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Manchester United
MUN
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F
Premier League
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Manchester United
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4
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Everton
EVE
0
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Everton contra Manchester United alineaciones

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Formación
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordJ. TarkowskiJ. TarkowskiM. RoehlM. RoehlV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteH. ArmstrongH. ArmstrongJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryS. LammensS. LammensL. ShawL. ShawLisandro MartínezLisandro MartínezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireB. FernandesB. FernandesB. MbeumoB. MbeumoK. MainooK. MainooM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Everton

Once inicial

Manchester United

Suplentes

Manager

  • D. Moyes
  • M. Carrick
Everton

Lesiones y suspensiones

Manchester United

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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