El Estrasburgo recibe al Brest el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Stade de la Meinau de Estrasburgo.

Durante la temporada 2025-26 de la Ligue 1, el Brest logró una ajustada victoria a domicilio por 2-1 en el Stade de la Meinau en noviembre de 2025. El Estrasburgo se tomó la revancha en el partido de vuelta de aquella campaña, con un triunfo a domicilio por 2-1 en el Stade Francis-Le Blé en mayo de 2026.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Estrasburgo-Brest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Estrasburgo-Brest de la Ligue 1?

El Estrasburgo-Brest se juega en el Stade de la Meinau de Estrasburgo el sábado 21 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 11 21 nov 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

¿Cómo comprar entradas para el Estrasburgo-Brest de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Estrasburgo y el Brest:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club (RC Strasbourg Alsace): La opción más directa y fiable para conseguir entradas al precio oficial es el portal de venta del Estrasburgo, especialmente para los aficionados locales que quieran sentarse en las gradas destinadas al público general del Stade de la Meinau.

La opción más directa y fiable para conseguir entradas al precio oficial es el portal de venta del Estrasburgo, especialmente para los aficionados locales que quieran sentarse en las gradas destinadas al público general del Stade de la Meinau. Taquillas del Stade de la Meinau: En ocasiones se pueden comprar entradas directamente en las taquillas del estadio antes del día del partido, siempre que queden disponibles y no se hayan agotado.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Estrasburgo-Brest de la Ligue 1?

Este es el desglose de precios de las entradas para el próximo Estrasburgo-Brest de la Ligue 1, dividido entre los canales oficiales del club y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Asientos estándar y zonas para el público general: Suelen costar entre 20 € y 40 € , con las vistas y el ambiente habituales de un partido en las zonas situadas detrás de las porterías o en las zonas familiares del Stade de la Meinau.

Suelen costar entre , con las vistas y el ambiente habituales de un partido en las zonas situadas detrás de las porterías o en las zonas familiares del Stade de la Meinau. Asientos prémium o de la tribuna central: Suelen costar entre 50 € y 75 €, con mejores vistas de la zona central del campo y mayor comodidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

Entradas de reventa más económicas: Parten de unos 25 € a 55 € para asientos de acceso general en la grada superior o en la zona familiar.

Parten de unos para asientos de acceso general en la grada superior o en la zona familiar. Entradas de reventa en la grada superior y asientos prémium: Cuestan entre 110 € y más de 150 € por entrada para asientos contiguos con mucha demanda o mejor situados.

Estrasburgo-Brest de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Estrasburgo y el Brest

El Estrasburgo ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Ligue 1, con nueve goles a favor y once en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-3 ante el Paris Saint-Germain. En esa racha también cayó por 2-1 frente al Niza y el Paris FC. Su única victoria fue el 6-2 contra el Troyes, aunque ese resultado parece lejano tras las tres derrotas posteriores.

El Brest ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, aunque uno de esos empates fue en un amistoso contra el Monza. En la Ligue 1, su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Lille, después de una contundente victoria por 5-1 sobre el Angers. Antes, en esa misma racha, perdió 2-1 ante el Auxerre y 0-1 frente al Paris Saint-Germain.

Estrasburgo-Brest: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Brest ganó 1-2 a domicilio al Estrasburgo en la Ligue 1. En los últimos cinco duelos entre ambos, el Brest ha ganado tres veces, frente a una victoria del Estrasburgo, y un partido terminó en empate. El Brest también ha ganado en sus dos últimas visitas al Stade de la Meinau.