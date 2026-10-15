La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un atractivo duelo internacional: Eslovenia recibe a Suiza en el estadio Stožice de Liubliana. Ambas selecciones europeas llegan con calidad y motivación a este encuentro de la fase de grupos, uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico.

GOAL ofrece todos los detalles clave sobre la fecha del partido, el estadio, los precios de las entradas y cómo conseguir asiento.

¿Cuándo empieza el Eslovenia contra Suiza de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Eslovenia contra Suiza se disputará en el estadio Stožice de Liubliana. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

¿Dónde comprar entradas para el Eslovenia contra Suiza?

Las entradas oficiales se ponen a la venta a través de Eventim Slovenia, el canal principal de la federación anfitriona para los partidos de la selección en casa. Se recomienda a los aficionados registrarse y comprar con antelación cuando se abra la venta general para conseguir asientos de la asignación estándar.

Si se agotan las entradas oficiales o no quedan localidades en el sector deseado, las plataformas de reventa como StubHub son una alternativa si las localidades de la web oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Eslovenia contra Suiza?

Las entradas oficiales vendidas a través de Eventim parten de 26 € para los asientos estándar, según la categoría del sector y la visibilidad dentro del estadio Stožice.

Los precios de las entradas en plataformas de reventa como StubHub parten de unos 63 € cuando se agotan las localidades estándar en los canales oficiales.

Eslovenia contra Suiza en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Eslovenia y Suiza

Eslovenia suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con seis goles a favor y seis en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Croacia y, antes de eso, empató 1-1 con Chipre. Su única victoria en esta serie llegó a domicilio ante Montenegro, donde ganó 3-2. La irregularidad de sus resultados y goles refleja que aún busca una línea de juego fiable.

La racha reciente de Suiza es considerablemente mejor. El equipo de Yakin ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única derrota fue el 3-1 ante Argentina en los cuartos de final del Mundial. Antes de ese tropiezo, superó a Colombia en los penaltis tras empatar 0-0, venció a Argelia por 2-0 y se impuso a Canadá por 2-1. En esos cinco encuentros, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco. Las cuatro victorias consecutivas le permitieron ganar impulso antes de la derrota ante Argentina.

Eslovenia contra Suiza: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 0-0 en Liubliana, en un partido de clasificación para el Mundial disputado en octubre de 2025. Ese resultado llegó después de una victoria de Suiza por 3-0 en el partido de ida, en septiembre de 2025. En los últimos cinco duelos directos, Suiza presenta el mejor balance, con tres victorias por una de Eslovenia y un empate.



