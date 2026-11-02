Elversberg recibe al Friburgo el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Ursapharm-Arena de Elversberg.

El SV Elversberg y el SC Friburgo apenas tienen antecedentes competitivos: nunca se han enfrentado en un partido de liga de la máxima categoría. Sus únicos encuentros anteriores destacables son uno de la Copa de Alemania disputado en agosto de 2009, que el Friburgo ganó por 2-0, y un amistoso sin goles en julio de 2022.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Elversberg contra el Friburgo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Elversberg contra el Friburgo de la Bundesliga?

El Elversberg contra el Friburgo comienza el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Ursapharm-Arena de Elversberg.

Bundesliga - Jornada 10 21 nov 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Elversberg contra el Friburgo de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el Werder Bremen y el Hamburger SV, puedes explorar distintas opciones según la disponibilidad y tus preferencias:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar los portales oficiales de entradas tanto del SV Elversberg como del SC Friburgo para acceder a la venta directa, las preventas para socios y las entradas restantes para la afición local o visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Elversberg contra el Friburgo de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre el SV Elversberg y el SC Friburgo varían según se compren a través de la venta oficial de los clubes o en plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Zonas de pie o gradas: El precio original suele oscilar entre 15 € y 20 € para las entradas estándar, con tarifas reducidas disponibles.

El precio original suele oscilar entre para las entradas estándar, con tarifas reducidas disponibles. Categoría 3 (gradas generales): Las entradas estándar con asiento suelen costar entre 20 € y 50 € , según el bloque y el nivel concretos.

Las entradas estándar con asiento suelen costar entre , según el bloque y el nivel concretos. Categoría 1/asientos centrales: Las opciones de asiento prémium en los laterales o con vistas centrales oscilan entre 40 € y 75 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHubb ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos estándar de reventa: Las entradas generales o de las gradas superiores suelen partir de entre 55 € y 110 € , con precios que fluctúan según la demanda.

Las entradas generales o de las gradas superiores suelen partir de entre , con precios que fluctúan según la demanda. Bloques prémium o de alta demanda: Los asientos centrales más solicitados, los bloques de hospitalidad o las entradas escasas de última hora pueden alcanzar precios considerablemente más altos según la disponibilidad.

Elversberg contra Friburgo en la Bundesliga: todo lo que debes saber

Estado de forma del Elversberg y el Friburgo

El Elversberg suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su único triunfo en esa racha fue un 4-3 ante el Augsburgo, mientras que las derrotas frente al Union Berlín y el Bayern de Múnich abren y cierran una etapa difícil. El equipo ha demostrado que puede marcar, pero le ha costado frenar a sus rivales y ha encajado muchos goles en sus derrotas.

Los últimos cinco partidos del Friburgo presentan un balance más positivo: tres victorias, un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Bayer Leverkusen, pero antes venció por 3-2 al FK Jablonec en la Conference League y por 2-1 al Schalke 04 en la Bundesliga. En esos cinco encuentros, el Friburgo marcó doce goles y encajó nueve, cifras que reflejan que es un equipo ofensivo al que se le puede hacer daño, pero que encuentra regularmente la manera de marcar.

Elversberg contra Friburgo: antecedentes recientes

Los enfrentamientos oficiales entre estos dos clubes son escasos. El encuentro oficial más reciente del que se tiene constancia se disputó en la Copa de Alemania en agosto de 2009, cuando el Friburgo ganó 2-0 a domicilio ante el Elversberg. Un amistoso disputado en julio de 2022 terminó sin goles. Con solo dos enfrentamientos registrados, no hay una tendencia significativa en sus duelos directos, y este partido de Bundesliga supone el primer encuentro entre ambos clubes en la máxima categoría.