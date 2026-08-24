El Elche se enfrenta a la Real Sociedad el lunes 7 de septiembre de 2026 en el Estadio Martínez Valero de Elche.

En su encuentro liguero más reciente, en febrero de 2026, la Real Sociedad logró una victoria por 3-1 sobre el Elche en el Estadio Anoeta. La Real Sociedad buscará mantener su dominio en los enfrentamientos directos ante el Elche, mientras ambos clubes buscan puntos cruciales en este inicio de temporada.

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¿Cuándo es el saque inicial del Elche vs Real Sociedad de LaLiga?

El Elche vs Real Sociedad se disputa en el Estadio Martínez Valero de Elche, y los detalles oficiales sobre la hora del saque inicial se confirmarán a través de tu operador local.

Primera División - Jornada 4 7 sept 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Celta Vigo de LaLiga?

Puedes conseguir entradas para el Getafe vs Celta Vigo en el Estadio Coliseum a través de los canales oficiales de venta de entradas del club o de plataformas verificadas de agregación de entradas.

Las entradas oficiales suelen ponerse a la venta al público entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.

Taquilla oficial del Getafe CF

Selecciona tu grada preferida, por ejemplo Fondo Norte , Fondo Sur o Tribuna , y completa el proceso de compra para recibir entradas digitales o pases de acceso móvil.

Plataformas de entradas secundarias y revendedores:

Plataformas como StubHub ofrecen inventario de reventa antes de la salida oficial a la venta general. Compara la ubicación de las secciones y comprueba si hay protección al aficionado o garantías de devolución del 100 % antes de comprar.

En el estadio (día de partido):

Las taquillas del Estadio Coliseum suelen vender las entradas restantes para un solo partido el día del encuentro, aunque la disponibilidad en las zonas más demandadas puede ser limitada.



¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Celta Vigo de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Getafe vs Celta Vigo varían en función de si las compras directamente en la taquilla del club o a través de agregadores de entradas del mercado secundario.

Desglose de precios por categoría

Entradas oficiales para el público general (taquilla del Getafe CF):

Detrás de la portería ( Fondo Norte y Fondo Sur ): 25 £ - 43 £ (30 € - 50 €) Gradas laterales ( Lateral / Tribuna Este ): 43 £ - 68 £ (50 € - 80 €) Tribuna principal ( Tribuna Oeste ): 68 £ - 103 £ (80 € - 120 €)

Mercado secundario y agregadores:

Los precios de reventa de salida en plataformas como StubHub oscilan entre 50 £ y 155 £+ (60 € y 180 €+), con asientos prémium que alcanzan de media las 210 £+ .



Elche vs Real Sociedad de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Elche vs Real Sociedad

El Elche afronta este partido sin ganar en sus últimos cuatro encuentros, tras registrar una victoria y cuatro empates en sus cinco apariciones más recientes. Su único triunfo llegó ante Kaizer Chiefs en un amistoso de pretemporada, mientras que su primer partido de LaLiga terminó 1-1 contra Deportivo de A Coruna. Antes de ese estreno liguero había empatado tres amistosos consecutivos, incluido un 2-2 contra Cordoba y otro 2-2 ante Al-Ain. A lo largo de esos cinco partidos, el Elche marcó seis goles y encajó seis.

El balance reciente de la Real Sociedad invita al pesimismo. Solo ganó uno de sus últimos cinco partidos, al imponerse por 4-2 a Aston Villa en pretemporada antes de perder sus cuatro encuentros finales. Esa racha incluyó derrotas consecutivas ante FC Koeln y una derrota por 3-1 contra Chelsea en su último partido antes del inicio de la temporada. El equipo de Matarazzo marcó ocho goles en esos cinco encuentros, pero encajó diez.

Elche vs Real Sociedad: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando la Real Sociedad venció al Elche por 3-1 en un partido de LaLiga en Anoeta. Antes de eso, ambos equipos empataron 1-1 cuando el Elche recibió a la Real Sociedad en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, la Real Sociedad tiene ventaja con tres victorias por ninguna del Elche, además de dos empates. La Real Sociedad ha marcado diez goles en esos cinco partidos y ha encajado cuatro.

Clasificación del Elche vs Real Sociedad

En la actual clasificación de LaLiga, el Elche es octavo mientras que la Real Sociedad ocupa la 16.ª posición.