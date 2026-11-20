El Elche recibe al Sevilla el domingo 13 de diciembre de 2026 en el estadio Martínez Valero de Elche.

A pesar del mayor dominio histórico del Sevilla, reflejado en sus cómodas victorias por 3-0 en 2015 y enero de 2023, los enfrentamientos recientes han sido mucho más igualados. De hecho, sus tres últimos duelos ligueros terminaron en empate, incluidos dos partidos consecutivos que acabaron 2-2 durante la temporada 2025–26.

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¿Cuándo se juega el Elche-Sevilla de LaLiga?

El Elche-Sevilla se disputa en el estadio Martínez Valero de Elche el domingo 13 de diciembre de 2026.

Primera División - Jornada 16 13 dic 2026 - 09:00 Estadio Martinez Valero

¿Cómo comprar entradas para el Elche-Sevilla de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Elche-Sevilla de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Elche CF (Club Oficial): Para los partidos como local en el estadio Manuel Martínez Valero, la opción más segura es comprar las entradas directamente en el portal oficial del Elche. Normalmente salen a la venta primero para los socios y, una o dos semanas antes del partido, para el público general.

Para los partidos como local en el estadio Manuel Martínez Valero, la opción más segura es comprar las entradas directamente en el portal oficial del Elche. Normalmente salen a la venta primero para los socios y, una o dos semanas antes del partido, para el público general. Web oficial del Sevilla FC: Si tienes previsto asistir al partido en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla o buscas asiento en la zona reservada a la afición visitante cuando el Sevilla juegue en Elche, comprar a través de los canales oficiales del club garantiza una entrada válida y el cumplimiento de las normas de asignación de localidades para visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas en los canales oficiales de los clubes, a menudo es posible encontrar localidades de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Elche-Sevilla de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Elche-Sevilla de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar: Suelen costar entre 30 € y 120 € .

Suelen costar entre . Grada alta y fondos: Los precios suelen partir de entre 30 € y 50 € .

Los precios suelen partir de entre . Grada baja en los laterales: Los precios suelen oscilar entre 70 € y más de 120 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como StubHub. Los precios de las entradas dependen de la demanda:

Asientos estándar: Los precios suelen partir de entre 40 € y 75 € .

Los precios suelen partir de entre . Grada alta o detrás de la portería: Los precios suelen oscilar entre 75 € y 150 € .

Los precios suelen oscilar entre . Localidades prémium y de gran demanda: Los precios suelen subir desde una horquilla de 150 € a más de 350 €.

Elche-Sevilla de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Elche y el Sevilla

El Elche llega a este partido con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Real Betis en LaLiga el 8 de noviembre, y también perdió por 1-0 frente al Valencia en liga el 1 de noviembre. Una victoria en la Copa del Rey contra la UD Pinatar y un triunfo a domicilio por 3-0 ante el Rayo Vallecano le dieron un breve respiro, pero su rendimiento en liga es claramente preocupante. El Elche marcó cuatro goles y encajó tres en esos cinco partidos.

El Sevilla ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate sin goles contra el Deportivo Alavés el 6 de noviembre, después de perder por 3-1 ante el Getafe en LaLiga. El equipo de Garcia venció por 2-0 a Osasuna y ganó una eliminatoria de la Copa del Rey contra el Sporting Hortaleza durante esa racha, pero la derrota por 4-1 frente al Real Madrid al comienzo de ese periodo pone de manifiesto que persisten sus problemas defensivos. El Sevilla marcó seis goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Elche-Sevilla: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en LaLiga el 19 de enero de 2026, cuando el partido disputado en el estadio Martínez Valero terminó 2-2. Antes, el duelo de septiembre de 2025 en el Ramón Sánchez Pizjuán también acabó 2-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos de LaLiga, el Sevilla tiene una ligera ventaja, con dos victorias frente a ninguna del Elche, aunque tres de esos cinco partidos terminaron en empate. El Sevilla ha marcado diez goles en esos encuentros y el Elche, siete.