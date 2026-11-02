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Cómo conseguir entradas para el Elche-Real Betis: Precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

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Elche se enfrenta al Real Betis en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Elche recibe al Real Betis el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio Martínez Valero de Elche.

En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Betis ha mantenido una clara ventaja, con cuatro victorias y un empate. Su duelo oficial más reciente tuvo lugar en LaLiga el 12 de mayo de 2026, cuando el Real Betis logró una trabajada victoria en casa por 2-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Elche contra el Real Betis, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Elche contra el Real Betis de LaLiga?

El Elche contra el Real Betis se disputa en el Estadio Martínez Valero de Elche el domingo 8 de noviembre de 2026.

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Primera División - Jornada 12
Estadio Martinez Valero

¿Cómo comprar entradas para el Elche contra el Real Betis de LaLiga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para un partido de LaLiga entre el Elche y el Real Betis, según se dispute en el estadio del Elche o en el del Real Betis:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Elche CF (Estadio Martínez Valero): Las entradas pueden comprarse directamente a través de la plataforma de venta de entradas del Elche CF. Normalmente se ponen primero a disposición de los socios antes de abrirse la venta al público general.
  • Real Betis (Estadio de La Cartuja): Las entradas para los partidos en casa pueden adquirirse a través de la web oficial del Real Betis.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Elche contra el Real Betis de LaLiga?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Elche contra el Real Betis de LaLiga, tanto en los canales oficiales de los clubes como en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entrada general estándar (fondos): Entre 20 y 90 €, según el club anfitrión y la zona del estadio.
  • Entrada general estándar (laterales): Entre 35 y 130 € para localidades estándar en zonas intermedias.
  • Tribuna principal / zonas prémium (preferencia): Entre 70 y 200 € por localidades con vistas centrales adquiridas directamente a través de las plataformas de los clubes.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Entre 200 y más de 650 € por palcos prémium y servicios de restauración el día del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Entradas de reventa en zonas bajas o gradas superiores: Entre 25 y 45 € por entradas estándar o con visibilidad reducida puestas a la venta por abonados.
  • Precios medios de mercado para el partido: Entre 130 y 320 € por localidades solicitadas en zonas intermedias, según la demanda del momento y la posición de los equipos en la clasificación.
  • Entradas de reventa prémium y de alta demanda: entre 350 y más de 450 € por localidades centrales en los laterales o para partidos destacados cuando se agotan las entradas de la venta oficial.

Elche contra Real Betis en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Elche y el Real Betis

Al Elche le ha costado encontrar la regularidad: suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-3 ante el Espanyol, y durante esa racha también cayó por 2-3 frente al Real Madrid y la Real Sociedad. El empate contra el Athletic de Bilbao le dio cierto respiro, pero el Elche ha encajado goles con facilidad y solo ha ganado una vez, por 3-2 al Racing Santander.

El Real Betis atraviesa un buen momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó en un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruña en LaLiga. Antes había vencido al Getafe por 1-0, ganado por 1-2 en Villarreal, derrotado al Lille por 2-3 en la Champions League y logrado una victoria por 1-0 ante el Real Madrid. En esos cinco partidos, el Betis marcó seis goles y encajó tres.

ELC

ELC - Formulario

CEL
D0-0
VIL
D0-0
RAY
W0-3
PIN
W1-3
VAL
L0-1
Gol marcado (encajado)
6/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BET

BET - Formulario

POR
W3-2
BAR
L2-5
FEY
W1-0
CEL
D0-0
MAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Elche contra Real Betis: enfrentamientos recientes

Los dos clubes se enfrentaron por última vez en LaLiga el 12 de mayo de 2026, cuando el Real Betis venció al Elche por 2-1 en casa. En los últimos cinco duelos entre ambos, el Betis ha sido el dominador, con tres victorias, un empate y ninguna derrota. El mejor resultado del Elche en esa serie fue un empate 1-1 en casa en agosto de 2025.

Cara a cara

ElcheEmpateReal Betis
0
1
4
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Copa del Rey
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
3
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
3
Elche badge
Elche
ELC
0
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

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