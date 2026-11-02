El Eintracht Frankfurt recibe al Hoffenheim el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Deutsche Bank Park de Fráncfort.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 24 de enero de 2026, el Hoffenheim se impuso por 3-1 a domicilio en el Deutsche Bank Park. Anteriormente, en la temporada 2025-26 de la Bundesliga, el Eintracht Frankfurt había demostrado su superioridad con una convincente victoria por 3-1 a domicilio ante el Hoffenheim en Sinsheim.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Hoffenheim, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Eintracht Frankfurt contra el Hoffenheim de la Bundesliga?

El Eintracht Frankfurt contra el Hoffenheim se disputa en el Deutsche Bank Park de Fráncfort el sábado 21 de noviembre de 2026.

Bundesliga - Jornada 10 21 nov 2026 - 09:30 Deutsche Bank Park

¿Cómo comprar entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Hoffenheim de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y el Hoffenheim, tienes varias opciones según la disponibilidad y tus preferencias:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial del Eintracht Frankfurt o en el portal oficial de entradas del TSG Hoffenheim. Es la forma más segura y fiable de conseguirlas a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Bundesliga cuando se agotan las asignaciones de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Hoffenheim de la Bundesliga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y el Hoffenheim, tanto en los canales oficiales de los clubes como en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie (Stehplatz): Suelen costar entre 18 € y 24 € en las zonas habituales del fondo local.

Suelen costar entre en las zonas habituales del fondo local. Gradas superiores y esquinas (categorías 4 y 5): Suelen costar entre 35 € y 50 € en las zonas de asiento básicas.

Suelen costar entre en las zonas de asiento básicas. Asientos en los laterales & categorías prémium: Los precios originales aumentan según la grada y el nivel, y suelen oscilar entre 55 € y más de 90 € directamente en el portal de venta primaria del club, cuando están disponibles.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios que dependen de la demanda:

Reventa en grada superior / entrada general: Los precios iniciales rondan entre 30 € y 45 € , según la demanda concreta y la visibilidad.

Los precios iniciales rondan , según la demanda concreta y la visibilidad. Reventa en grada inferior & lateral (Gegentribüne / Haupttribüne): Los asientos mejor situados suelen costar entre 110 € y más de 200 € por entrada.

Los asientos mejor situados suelen costar por entrada. Paquetes VIP & de hospitalidad: Las experiencias prémium de hospitalidad durante el partido pueden superar los 1.000 €, según el acceso a las salas y los servicios incluidos.

Eintracht Frankfurt contra Hoffenheim de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Eintracht Frankfurt y el Hoffenheim

El Eintracht Frankfurt llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su partido más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Colonia en la Bundesliga, después de una dura derrota por 6-0 frente al RB Leipzig. Antes, en esa misma racha, el Eintracht Frankfurt empató 2-2 en Friburgo y ganó 3-1 a domicilio al Mainz. En esos cinco partidos marcó 10 goles y encajó 10.

El Hoffenheim suma una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo llegó el domingo ante el Borussia Mönchengladbach, tras dos derrotas consecutivas en la Bundesliga frente al Hamburger SV y al Paderborn, así como derrotas en la Europa League ante el Beşiktaş y el OFI Crete. El conjunto visitante marcó siete goles y encajó 11 en ese periodo.

Eintracht Frankfurt contra Hoffenheim: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Hoffenheim ganó 3-1 en el Deutsche Bank Park. Antes, el Eintracht Frankfurt se impuso por 3-1 a domicilio en Sinsheim en agosto de 2025. En sus últimos cinco duelos de Bundesliga, el Eintracht Frankfurt ha ganado tres veces y el Hoffenheim una, con un empate y un total de 18 goles marcados entre ambos.