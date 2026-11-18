Egnatia recibe a FK Kauno Zalgiris el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Stadiumi Egnatia de Rrogozhinë.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre el equipo albanés KF Egnatia y el club lituano FK Kauno Žalgiris en competiciones europeas. Ambos clubes se adentran en terreno desconocido al alcanzar la fase liga de la UEFA Conference League 2026–27, una muestra de su crecimiento sostenido en el escenario continental.

A continuación, GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Egnatia vs. FK Kauno Zalgiris, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Egnatia vs. FK Kauno Zalgiris de la Conference League?

El Egnatia vs. FK Kauno Zalgiris se disputa en el Stadiumi Egnatia de Rrogozhinë el jueves 10 de diciembre de 2026.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 15:00 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

¿Cómo comprar entradas para el Egnatia vs. FK Kauno Zalgiris de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Egnatia vs. FK Kauno Zalgiris de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial del club: Consulta la web oficial o las redes sociales del KF Egnatia, el club local, para conocer los anuncios sobre la apertura de taquillas, los puntos de venta físicos en Albania o la venta directa por internet para el Arena Egnatia de Rrogozhinë.

Consulta la web oficial o las redes sociales del KF Egnatia, el club local, para conocer los anuncios sobre la apertura de taquillas, los puntos de venta físicos en Albania o la venta directa por internet para el Arena Egnatia de Rrogozhinë. Consultas sobre la zona visitante: Si apoyas al FK Kauno Žalgiris, ponte en contacto directamente con el departamento de entradas o de atención a los aficionados del club lituano, ya que las entradas para las zonas visitantes en competiciones europeas suelen gestionarse y distribuirse a través de los canales oficiales del equipo visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Egnatia vs. FK Kauno Zalgiris de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Egnatia vs. FK Kauno Zalgiris de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general o compra directa en taquilla: Suelen costar entre 15 € y 50 € .

Suelen costar entre . Entradas VIP y de hospitalidad: Por lo general, parten de una horquilla de 100 € a más de 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Localidades de reventa más económicas: A partir de una horquilla de 54 € a 91 € .

A partir de una horquilla de . Localidades de precio intermedio y en los laterales: Suelen costar entre 120 € y más de 300 € .

Suelen costar entre . Reventa de localidades prémium y VIP: Pueden alcanzar más de 900 €.

Egnatia vs. FK Kauno Zalgiris de la Conference League: todo lo que debes saber

Estado de forma de Egnatia y FK Kauno Zalgiris

Egnatia llega a este partido con un balance reciente irregular: tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. En su partido más reciente ganó 5-1 al Vora en la Kategoria Superiore, después de perder 2-0 ante Universitatea Craiova en la Conference League. En esos cinco encuentros, Egnatia marcó nueve goles y encajó ocho, cifras que reflejan su capacidad ofensiva, pero también su vulnerabilidad defensiva. Las tres victorias consecutivas en liga anteriores a la derrota ante Craiova mostraron su regularidad en la competición nacional.

FK Kauno Zalgiris atraviesa dificultades y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos. Ese triunfo fue un 4-1 a domicilio ante Hegelmann en la A Lyga, pero llegó entre una serie de derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-1 ante FK TransINVEST. En esos cinco partidos ha encajado 12 goles y solo ha marcado seis. En la Conference League, Zalgiris ha perdido sus tres encuentros europeos recientes y ha recibido ocho goles en ellos.

Egnatia vs. FK Kauno Zalgiris: enfrentamientos anteriores

Los datos disponibles no registran enfrentamientos anteriores entre Egnatia y FK Kauno Zalgiris. Este partido será el primero entre ambos clubes.