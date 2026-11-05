La UEFA Nations League regresa con un derbi escandinavo de alto voltaje: Dinamarca recibirá a Noruega en el emblemático estadio Parken de Copenhague. Ambos rivales europeos se disputarán la supremacía regional y puntos cruciales en la fase de grupos del torneo.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre los precios de las entradas, cómo llegar al estadio y los pasos para reservar asiento.

¿Cuándo empieza el Dinamarca-Noruega de la Liga A de la UEFA Nations League?

El Dinamarca-Noruega se disputará en el estadio Parken de Copenhague. La hora de inicio está pendiente de confirmación por parte de la cadena que retransmita el partido en tu región.

UEFA Nations League A - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Parken

¿Dónde comprar entradas para el Dinamarca-Noruega?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen directamente a través de DBU Billetsalg, el portal oficial de venta de entradas de la Federación Danesa de Fútbol para los encuentros de la selección en casa en el estadio Parken. Se recomienda a los aficionados crear una cuenta con antelación en la plataforma oficial para comprar entradas de venta al público cuando se abra el plazo general.

Si se agotan todas las entradas de venta oficial o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asientos en el portal oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Dinamarca-Noruega?

Las entradas individuales estándar en el portal oficial parten de unos 35 € para asientos de acceso general detrás de las porterías del estadio Parken, según la categoría elegida.

Cuando se agotan las entradas estándar en los canales oficiales, los precios de entrada en plataformas de reventa como StubHub parten de unos 78 €.

Dinamarca-Noruega de la Liga A de la UEFA Nations League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Dinamarca y Noruega

Dinamarca ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante la RD del Congo en un amistoso, y quedó eliminada en la clasificación para el Mundial tras perder ante Chequia en el marcador global. Esa racha también incluye una victoria por 4-0 sobre Macedonia del Norte y una derrota por 4-2 ante Escocia.

Noruega ha logrado tres victorias y ha sufrido dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, que puso fin a una racha que había incluido victorias sobre Brasil y Costa de Marfil en las rondas eliminatorias. Noruega inició esa serie de partidos con un triunfo por 3-2 sobre Senegal en la fase de grupos.

Dinamarca-Noruega: Enfrentamientos directos recientes

Dinamarca presenta un mejor balance reciente en este enfrentamiento. El último duelo fue en junio de 2024, cuando Dinamarca ganó 3-1 en casa en un amistoso. En los últimos cinco partidos registrados entre ambas selecciones, Dinamarca ha ganado tres veces, con un empate y una victoria de Noruega. Los encuentros se han disputado predominantemente en suelo danés y Dinamarca, por lo general, ha mostrado más acierto de cara a puerta. Sin embargo, la mejoría de Noruega antes de este partido hace que los precedentes sean menos indicativos de lo que podrían parecer.