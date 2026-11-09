La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un intenso derbi escandinavo: Dinamarca se prepara para recibir a Noruega en el emblemático estadio Parken de Copenhague. Ambos rivales europeos lucharán por imponerse al vecino y sumar puntos cruciales en la fase de grupos del torneo.

GOAL ofrece todos los detalles sobre los precios de las entradas, cómo llegar al estadio y los pasos para reservar asiento.

¿A qué hora comienza el Dinamarca-Noruega de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Dinamarca-Noruega se disputará en el estadio Parken de Copenhague. La hora de inicio está pendiente de confirmación por parte de la cadena que retransmita el partido en tu región.

UEFA Nations League A - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Parken

¿Dónde comprar entradas para el Dinamarca-Noruega?

Las entradas oficiales se distribuyen directamente a través de DBU Billetsalg, el portal de venta de entradas de la Federación Danesa de Fútbol para los partidos de la selección como local en el estadio Parken. Se recomienda a los aficionados crear una cuenta con antelación en la plataforma oficial para comprar entradas cuando se abra la venta al público general.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asientos en el portal oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Dinamarca-Noruega?

Las entradas estándar para el partido en el portal oficial cuestan desde aproximadamente 35 € para los asientos de acceso general situados detrás de las porterías del estadio Parken, según la categoría elegida.

En plataformas del mercado secundario como StubHub, los precios de las entradas parten de unos 78 € cuando se agotan las localidades estándar en los canales oficiales.

Dinamarca-Noruega de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Dinamarca y Noruega

Dinamarca ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante la República Democrática del Congo en un amistoso, y quedó eliminada de la fase de clasificación para el Mundial tras perder por un marcador global ante Chequia. Esa racha también incluye una victoria por 4-0 frente a Macedonia del Norte y una derrota por 4-2 ante Escocia.

Noruega ha logrado tres victorias y ha sufrido dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, que puso fin a una racha en la que había vencido a Brasil y Costa de Marfil en las eliminatorias. Noruega inició ese tramo con una victoria por 3-2 frente a Senegal en la fase de grupos.

Dinamarca-Noruega: enfrentamientos directos recientes

Dinamarca presenta un mejor balance reciente en este enfrentamiento. El último duelo tuvo lugar en junio de 2024, cuando Dinamarca ganó 3-1 en casa en un amistoso. En los últimos cinco partidos registrados entre ambas selecciones, Dinamarca ha conseguido tres victorias, por un empate y una victoria de Noruega. La mayoría de esos encuentros se han disputado en suelo danés y Dinamarca, por lo general, ha sido más eficaz de cara a portería. Sin embargo, la mejoría de Noruega antes de este partido hace que los precedentes sean menos indicativos de lo que podrían parecer.