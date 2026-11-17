El Derby County recibe al Bristol City el miércoles 9 de diciembre de 2026 en Pride Park, en Derby.
En su enfrentamiento más reciente, disputado en enero de 2026, el Derby County logró una contundente victoria por 5-0 ante el Bristol City en Ashton Gate. Antes de esa dura derrota, ambos equipos habían empatado 1-1 en Pride Park al comienzo de la temporada 2025–26.
Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Derby County-Bristol City, incluidos los puntos de venta y los precios.
¿Cuándo se juega el Derby County-Bristol City de la Championship?
El Derby County-Bristol City se disputa el miércoles 9 de diciembre de 2026 en Pride Park, en Derby.
¿Cómo comprar entradas para el Derby County-Bristol City de la Championship?
Para comprar entradas para el Derby County-Bristol City de la Championship, puedes consultar las siguientes opciones:
1. Canales oficiales de los clubes
- Venta oficial de entradas: Puedes comprar entradas directamente a través de las plataformas oficiales de venta del Derby County y el Bristol City.
2. Plataformas de reventa de entradas
- Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan las localidades de la venta primaria.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Derby County-Bristol City de la Championship?
Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Derby County-Bristol City de la Championship:
1. Canales oficiales de los clubes
- Entradas estándar para adultos: Suelen costar aproximadamente entre 35 € y 45 €.
- Entradas con descuento y para menores: Suelen costar entre 12 € y 30 €.
2. Plataformas de reventa de entradas
Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:
- Localidades en las esquinas y detrás de las porterías: Los precios parten de unos 91 € y llegan a los 104 €.
- Localidades laterales: Cuestan aproximadamente entre 105 € y 132 €.
- Paquetes de hospitalidad y VIP: Parten de unos 130 €.
Derby County-Bristol City de la Championship: todo lo que necesitas saber
Estado de forma del Derby County y el Bristol City
El Derby County ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Championship. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 3-1 ante el Bolton Wanderers, en la que remontó tras empezar perdiendo en la primera parte. Antes había sufrido una derrota por 4-0 ante el Norwich City y otra por 4-1 frente al Millwall. En esos cinco partidos, el Derby ha marcado cinco goles y ha encajado once.
El Bristol City ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente cayó por 0-5 ante el Norwich City, después de perder por 1-2 frente al Wolverhampton Wanderers. Su única victoria en esa racha llegó en el campo del Bolton, donde ganó por 3-2. En los cinco encuentros ha marcado tres goles y ha encajado nueve.
Derby County-Bristol City: resultados de los últimos enfrentamientos directos
El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Bristol City recibió al Derby en Ashton Gate y perdió por 0-5. Antes, el Derby y el Bristol City habían empatado 1-1 en Pride Park en agosto de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Derby ha ganado tres, el Bristol City uno y el otro terminó en empate.