El Deportivo de A Coruna se enfrenta al Real Betis el miércoles 20 de septiembre de 2026 en Abanca-Riazor, en La Coruna.

Los partidos entre el Deportivo y el Real Betis arrastran una rica historia de anteriores enfrentamientos en LaLiga, y los recientes cara a cara muestran duelos muy igualados entre ambos equipos. El último partido oficial entre los dos equipos en Riazor terminó con una victoria por 1-0 del Real Betis el 12 de febrero de 2018.

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¿Cuándo es el saque inicial del Deportivo de A Coruna vs Real Betis de LaLiga?

El Deportivo de A Coruna vs Real Betis se disputa en Abanca-Riazor, en La Coruna. Consulta la programación local para conocer la hora confirmada del inicio en tu región.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 12:30 Abanca-Riazor

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo de A Coruna vs Real Betis de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Deportivo de La Coruña vs. Real Betis del 20 de septiembre de 2026 en Abanca-Riazor, estas son las principales opciones:

Portal oficial de venta de entradas del RC Deportivo: La fuente primaria más segura para comprar entradas de los partidos en casa directamente al club anfitrión. Las entradas se ponen a la venta para el público general unas semanas antes del encuentro.

Taquillas del estadio Abanca-Riazor: El día del partido o durante los días previos al encuentro, las entradas pueden comprarse directamente en las ventanillas de taquilla del estadio de La Coruña, sujetas a disponibilidad.

Cupo oficial de entradas para visitantes del Real Betis: Si apoyas al equipo visitante, las entradas oficiales para la grada visitante suelen distribuirse a través del Real Betis para socios registrados y abonados.

Mercados secundarios: Plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas de reventa para asistencia general y paquetes VIP de hospitality, aunque los precios pueden variar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo de A Coruna vs Real Betis de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Deportivo de La Coruña vs. Real Betis del 20 de septiembre de 2026 en Abanca-Riazor varían en función de si compras entradas primarias a precio oficial o recurrís a opciones del mercado secundario:

Rango estándar de taquilla / mercado primario: Las entradas estándar para el público general vendidas directamente por el Deportivo suelen oscilar entre 20 € y 50 € , según la zona (por ejemplo, gradas altas detrás de la portería frente a la Tribuna central lateral).

Precio inicial en el mercado secundario: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los anuncios de reventa empiezan en torno a 45 € a 50 € para asientos de acceso básico.

Precio medio de reventa: Las zonas de asientos intermedias y más demandadas suelen promediar entre 140 € y 250 € en los mercados agregados de entradas.

Paquetes VIP y hospitality: Los asientos prémium con acceso a sala lounge o ubicaciones centrales en la grada baja pueden oscilar entre 300 € y más de 700 € dependiendo de

Deportivo de A Coruna vs Real Betis de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo de A Coruna vs Real Betis

El Deportivo de A Coruna suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Sus dos encuentros de LaLiga esta temporada terminaron ambos 1-1, el más reciente un empate con el Malaga el 24 de agosto tras unas tablas anteriores con el Elche. Su única victoria en esta secuencia llegó en un amistoso de pretemporada contra el Genoa, al que superó por 1-0, mientras que una derrota por 1-0 ante el Real Madrid fue su única caída. El Deportivo marcó cuatro goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

El Real Betis ha ganado tres y perdido uno de sus últimos cinco partidos, con un empate también en la serie. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el Valencia en LaLiga el 25 de agosto, después de un triunfo por 1-0 en casa sobre la Real Sociedad cuatro días antes. Los dos partidos oficiales de esta temporada terminaron en victoria. Antes del inicio del curso, el Betis empató 2-2 con el AFC Bournemouth y perdió 1-0 ante el Inter en amistosos, aunque también venció 3-1 al Arsenal en pretemporada. El Betis ha marcado cinco goles y ha encajado cinco en esos cinco partidos.

Deportivo de A Coruna vs Real Betis: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en LaLiga el 12 de febrero de 2018, cuando el Real Betis visitó Abanca-Riazor y ganó 1-0. Antes de eso, el Betis ganó 2-1 en casa en septiembre de 2017, y ambos equipos empataron 1-1 en un partido de LaLiga en el campo del Deportivo en marzo de 2017. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Real Betis suma dos victorias por una del Deportivo, además de un empate y un triunfo adicional del Deportivo en casa, un 1-0 en un amistoso de pretemporada en agosto de 2019.