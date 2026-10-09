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Cómo conseguir entradas para el Deportivo de A Coruna vs Levante: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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Deportivo de A Coruna
Levante
Primera División

El Deportivo de La Coruña se enfrenta al Levante en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Deportivo de La Coruña se enfrenta al Levante el sábado, 17 de octubre de 2026 en el Abanca-Riazor de La Coruña.

Ambos clubes comparten una historia reciente competitiva, ya que se vieron las caras en la segunda categoría del fútbol español antes de su regreso a la máxima categoría. En sus enfrentamientos ligueros más recientes durante la campaña 2024-25 de Segunda División, el Levante logró la victoria en ambos partidos, incluida una victoria a domicilio por 1-2 en Riazor.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Deportivo de La Coruña vs Levante, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Deportivo de A Coruna vs Levante de LaLiga?

El Deportivo de A Coruña vs Levante comienza en el Abanca-Riazor de La Coruña el sábado, 17 de octubre de 2026.

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Primera División - Jornada 9
Abanca-Riazor

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo de A Coruna vs Levante de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Deportivo de A Coruña vs Levante en el Estadio Abanca-Riazor, sigue estas opciones oficiales y verificadas:

  1. Portal oficial de entradas del RC Deportivo: Ve directamente a la plataforma oficial de venta de entradas del RC Deportivo (ticketing.rcdeportivo.es). Por lo general, las localidades se ponen a disposición de los no abonados más cerca de la fecha del partido, una vez que los abonados reclaman o liberan sus asientos.
  2. Taquilla del Estadio Abanca-Riazor: Puedes comprar entradas en persona directamente en las taquillas del estadio en A Coruña antes del día del partido, sujeto a la disponibilidad de asientos.
  3. Plataformas secundarias de entradas: Si el portal oficial agota las entradas, se pueden encontrar asientos de admisión general y VIP en plataformas secundarias de entradas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo de A Coruna vs Levante de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Deportivo de A Coruña vs Levante en el Estadio Abanca-Riazor varían en función de si compras entradas primarias a precio facial u opciones de reventa:

  1. Rango estándar de taquilla / venta primaria: Las entradas para el público general vendidas directamente por el RC Deportivo suelen oscilar entre 20 € y 50 € según la zona (por ejemplo, fondos altos detrás de la portería frente a asientos centrales de Tribuna en la banda).
  2. Paquetes VIP y hospitality: Las opciones de asientos prémium con acceso a sala o ubicación central en la grada baja oscilan entre 300 € y más de 600 €.
  3. Precio inicial en el mercado secundario: Las entradas de reventa en plataformas secundarias de entradas como StubHub suelen empezar en torno a 40 € y 85 € para los asientos más básicos. Las zonas de grada intermedias y laterales rondan de media entre 120 € y 220 €.

Deportivo de A Coruna vs Levante de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo de A Coruna vs Levante

El Deportivo de A Coruña ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente fue una derrota en casa por 0-1 ante el Sevilla el 16 de septiembre, que puso fin a una racha previa sin perder. Antes, en esa misma serie, ganó 2-3 a domicilio al Villarreal y venció 3-1 al Valencia en el Abanca-Riazor. En esos cinco partidos, el Deportivo marcó ocho goles y encajó seis.

El Levante ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 2-4 ante el Barcelona el 13 de septiembre, y también perdió 3-0 ante el Espanyol anteriormente en esa racha. Su mejor resultado fue una victoria en casa por 5-2 sobre el Real Betis el 29 de agosto. El Levante marcó siete goles y encajó once en esos cinco encuentros.

COR

COR - Formulario

VIL
W2-3
GET
D1-1
SEV
L0-1
BET
D1-1
POR
L1-3
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LEV

LEV - Formulario

OSA
D0-0
BET
W5-2
MAL
D0-0
BAR
L2-4
VIL
L3-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Deportivo de A Coruna vs Levante: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en enero de 2026, cuando el Levante ganó 1-2 en el Abanca-Riazor en Segunda División. Antes de eso, el Levante también ganó el partido de la primera vuelta en octubre de 2024, al imponerse por 2-1 en casa al Deportivo. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Levante ha ganado dos veces, el Deportivo ha ganado dos veces y un partido terminó en empate, un 2-2 en el Abanca-Riazor en enero de 2018 en LaLiga.

Cara a cara

Deportivo de A CorunaEmpateLevante
1
2
2
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Levante badge
Levante
LEV
2
F
Segunda Division
Levante badge
Levante
LEV
2
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Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Levante badge
Levante
LEV
2
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
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Deportivo de A Coruna
COR
2
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Levante badge
Levante
LEV
1
F
8Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron5/5

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