Cómo conseguir entradas para el Deportivo Alavés vs Valencia: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Deportivo Alavés se enfrenta al Valencia el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Estadio Mendizorroza de Vitoria.

El encuentro reaviva una rivalidad competitiva en la máxima categoría, con ambos clubes buscando puntos cruciales en el arranque de la temporada. En su enfrentamiento anterior, en marzo de 2026, el Valencia logró una ajustada victoria en casa por 3-2 en Mestalla. El Alavés buscará aprovechar el factor campo para tomarse la revancha ante Los Che.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Deportivo Alavés vs Valencia, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Deportivo Alavés vs Valencia de LaLiga?

El Deportivo Alavés vs Valencia se disputa en el Estadio Mendizorroza de Vitoria.

Primera División - Jornada 6 15 sept 2026 - 14:00 Estadio Mendizorroza

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo Alavés vs Valencia de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido entre Deportivo Alavés y Valencia a través de varias fuentes principales:

Canales oficiales del club

Sitio web oficial del Deportivo Alavés: El club anfitrión vende entradas directamente al público general a través de su portal oficial de venta online (deportivoalaves.com).

Taquilla del Estadio Mendizorrotza: Las entradas pueden comprarse en persona en la taquilla del estadio en Vitoria-Gasteiz, sujetas a disponibilidad el día del partido o en los días previos al encuentro.

Tienda oficial (Baskonia Alavés Store): Las entradas generales suelen estar disponibles en la tienda oficial del club, situada en el centro de Vitoria-Gasteiz.

Plataformas secundarias y de reventa

Socios principales de ticketing y agregadores: Mercados secundarios como StubHub ofrecen entradas de reventa de distintos vendedores, aunque los precios suelen ser más altos que su valor nominal en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo Alavés vs Valencia de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Deportivo Alavés y Valencia en el Estadio Mendizorrotza varían en función de la ubicación del asiento y de si las compras por canales oficiales o secundarios:

Precios oficiales de venta (canales del club)

Detrás de las porterías (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € - 50 €

Tribuna lateral (Tribuna Preferencia): 35 € - 55 €

Tribuna principal (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € - 75 €

Plataformas secundarias y de reventa

En sitios web de intercambio de entradas como StubHub, los precios arrancan actualmente en torno a:

Precio inicial de entrada general: ~60 € - 70 €

Precio medio de reventa: ~140 € - 210 € (según la categoría y la demanda)

Deportivo Alavés vs Valencia de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo Alavés y del Valencia

El Deportivo Alavés ha ganado tres y empatado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y su único encuentro oficial en esa racha acabó con empate 1-1 en el campo del Rayo Vallecano el 20 de agosto. Su mejor resultado fue una victoria por 3-0 sobre el Getafe en LaLiga el 15 de agosto, tras un triunfo amistoso por 3-0 ante el Castellón. El Alavés ha marcado ocho goles y ha encajado dos en esos cinco partidos, dejando su portería a cero en dos de ellos.

El balance reciente del Valencia es de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Real Betis el 25 de agosto, después de un empate 0-0 con el Celta de Vigo tres días antes. Su única victoria en esa racha llegó en un amistoso de pretemporada contra el Hércules, por 2-0. El Valencia no ha marcado en tres de sus últimos cinco partidos.

Deportivo Alavés vs Valencia: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en LaLiga el 8 de marzo de 2026, cuando el Valencia se impuso por 3-2 en casa al Alavés. Antes de eso, ambos clubes empataron 0-0 en Mendizorroza en octubre de 2025. En los últimos cinco duelos directos, el Alavés suma dos victorias por una del Valencia, con otros dos empates, y el Alavés presenta un mejor balance cuando juega en casa en este enfrentamiento.