El Deportivo Alavés recibe al Málaga el viernes 23 de octubre de 2026 en el estadio Mendizorroza de Vitoria.

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos clubes se disputó en mayo de 2023, cuando el Alavés ganó 2-1 en casa en Segunda División. En los cinco últimos duelos entre ambos, el Alavés tiene una ligera ventaja sobre el Málaga, con tres victorias frente a dos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Deportivo Alavés-Málaga, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se disputa el Deportivo Alavés-Málaga de LaLiga?

Primera División - Jornada 10 23 oct 2026 - 15:00 Estadio Mendizorroza

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo Alavés-Málaga de LaLiga?

Para el próximo partido de Deportivo Alavés-Málaga en LaLiga, que se disputará en el estadio Mendizorrotza, estas son las principales opciones para conseguir entradas:

1. Canales oficiales de venta de entradas de los clubes

Web oficial del Deportivo Alavés: Como club anfitrión, el Deportivo Alavés vende entradas al público general directamente a través de su portal oficial de venta online (deportivoalaves.com).

Taquillas del estadio Mendizorrotza: Las entradas pueden comprarse directamente en las taquillas del estadio en Vitoria-Gasteiz antes del día del partido, siempre que queden localidades disponibles.

Grada visitante (Málaga CF): Los aficionados que se desplacen y quieran sentarse en la zona visitante deben adquirir las entradas directamente a través del departamento oficial de venta de entradas o el portal de socios del Málaga CF.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas para el público general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo Alavés-Málaga de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Deportivo Alavés-Málaga CF en el estadio Mendizorrotza dependen de la ubicación del asiento y de si se compran directamente a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa.

1. Taquillas y canales oficiales de los clubes (precio de venta original)

La compra directa a través de los canales oficiales de los clubes ofrece los precios de venta originales más bajos:

Fondos (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30–50 €

Grada lateral (Tribuna Preferencia): 35–55 €

Tribuna principal (Tribuna Principal / Central Premium): 50–75 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Precio inicial de reventa: aproximadamente 40–65 €

Precio medio de reventa: aproximadamente 130–210 € (según la categoría y la disponibilidad)

Deportivo Alavés-Málaga en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo Alavés y el Málaga

El Deportivo Alavés ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus cinco últimos partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó en empate 0-0 ante el Athletic Bilbao el 19 de septiembre, después de las derrotas frente al Valencia y el Racing Santander. Su resultado más destacado en esta racha fue la victoria por 5-2 sobre Osasuna el 6 de septiembre. El Alavés ha marcado ocho goles y ha encajado cuatro en esos cinco partidos.

El Málaga no ha ganado ninguno de sus cinco últimos partidos de LaLiga, en los que ha sumado dos empates y sufrido tres derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 en el campo del Getafe el 20 de septiembre. Antes, en esa misma racha, cayó por 1-3 ante el Villarreal y por 4-0 ante el Real Madrid. El Málaga ha marcado dos goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

Deportivo Alavés-Málaga: Enfrentamientos recientes

El duelo más reciente entre estos clubes se disputó en Segunda División el 20 de mayo de 2023, cuando el Deportivo Alavés ganó 2-1 al Málaga en casa. Antes, en diciembre de 2022, el Málaga había vencido 1-0 al Alavés como local, también en Segunda División. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, el Alavés suma tres victorias por dos del Málaga.