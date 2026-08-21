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Cómo conseguir entradas para el Crystal Palace vs Ipswich Town: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Crystal Palace e Ipswich Town, incluida la información del encuentro

Los aficionados del Crystal Palace que todavía no hayan visto en acción a ninguno de los nuevos fichajes del verano, como Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili y Zavier Gozo, tendrán la oportunidad perfecta cuando el Palace se enfrente al Ipswich Town en Selhurst Park en la Premier League el sábado 12 de septiembre.

El Palace guarda buenos recuerdos de sus enfrentamientos recientes con el Ipswich, ya que ha vencido al equipo de Suffolk en cada uno de sus últimos seis duelos, una racha que se remonta a 1993.

El Ipswich arrancó con solidez la campaña actual con victorias en casa en la liga ante el Sunderland y en la Carabao Cup ante el Leicester City, pero sabe que esto es una maratón y no un esprint, y debe mantener la concentración esta temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Crystal Palace vs Ipswich Town, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Crystal Palace e Ipswich Town?

El Crystal Palace vs Ipswich Town se disputa en Selhurst Park (Londres) el sábado 12 de septiembre, con inicio programado a las 15:00 BST.

crest
Premier League - Jornada 4
Selhurst Park

Cómo comprar entradas para el Crystal Palace vs Ipswich Town de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se inscriben durante un periodo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que no hayan obtenido entrada en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no abonado son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace vs Ipswich Town de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos ante rivales del top seis o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en las gradas bajas tienen un precio premium, mientras que los asientos en las gradas altas detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a su precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una Official Club Membership de pago activa para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Estado de forma

CRY

CRY - Formulario

SCF
L3-0
EVE
L2-0
MCI
L1-4
FUL
W2-3
MID
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
IPS

IPS - Formulario

FCU
W2-4
SUN
W2-1
LEI
W3-1
MUN
L5-2
LIV
L0-2
Gol marcado (encajado)
11/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial reciente entre ambos

Cara a cara

Crystal PalaceEmpateIpswich
5
0
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
Amistosos
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Amistosos
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
Carabao Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
9Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias y plantillas de los equipos

Crystal Palace contra Ipswich alineaciones

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formación
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
W. BenitezW. BenitezH. AhanorH. AhanorA. DisasiA. DisasiC. RichardsC. RichardsY. PinoY. PinoA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberD. KamadaD. KamadaJ. LarsenJ. LarsenK. ScherpenK. ScherpenL. DavisL. DavisI. DiopI. DiopD. O'SheaD. O'SheaJ. GreavesJ. GreavesJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuS. LukicS. LukicE. PalaciosE. PalaciosJ. ClarkeJ. ClarkeEmersonnEmersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
3-4-2-1
Crystal Palace

Once inicial

Ipswich

Suplentes

Manager

  • P. Sage
  • G. O'Neil
Crystal Palace

Lesiones y suspensiones

Ipswich

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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