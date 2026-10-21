Cómo conseguir entradas para el Crystal Palace-Liverpool: Precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

En su enfrentamiento más reciente en la Premier League, disputado en abril de 2026, el Liverpool F.C. venció por 3-1 al Crystal Palace F.C. en Anfield.

En sus últimos cinco enfrentamientos oficiales en competiciones nacionales, ambos equipos han estado igualados, con dos victorias para cada uno y un empate.

¿Cuándo empieza el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?

El Crystal Palace-Liverpool se disputa en Selhurst Park, en Londres, el domingo 8 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Selhurst Park

¿Cómo comprar entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Crystal Palace y el Liverpool en Selhurst Park:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del club (socios del Crystal Palace): Las entradas para el equipo local se distribuyen principalmente entre los abonados y socios del Crystal Palace.

Cupo oficial para visitantes (Liverpool FC): Para optar a entradas a través de la venta del cupo del club, los aficionados del Liverpool suelen necesitar ser socios oficiales y contar con un determinado historial de puntos por asistencia a partidos fuera de casa.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League en Selhurst Park, divididos entre los canales oficiales de los clubes y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas para adultos (zonas 1–5): Entre 63 £ y 80 £, según la grada y la visibilidad exactas.

Entradas con descuento (mayores de 65 años y jóvenes de 18 a 21 años): Entre 45 £ y 60 £.

Entradas infantiles (menores de 16 años): Entre 35 £ y 42 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Anuncios de entradas estándar o generales: Suelen partir de unas 104 £ a 125 £ para asientos en las gradas superiores o inferiores. El precio medio de las zonas con mayor demanda es considerablemente más alto, según la disponibilidad en cada momento.

Asientos en las bandas y los fondos: Los asientos estándar con vistas desde la banda o detrás de las porterías suelen costar a partir de 100 £ , según la fila exacta y la disponibilidad.

Paquetes de hospitalidad y VIP: Suelen partir de unas 258 £ y pueden alcanzar precios mucho más altos para las experiencias más exclusivas del día de partido.

Crystal Palace-Liverpool de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Crystal Palace y el Liverpool

El Crystal Palace suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Bristol City en un amistoso, después de empatar sin goles con el Leeds United en la Premier League. Su mejor resultado reciente fue una victoria por 4-0 frente al Lech Poznan en la Europa League. También venció al Middlesbrough por 3-0 en la Carabao Cup. En esos cinco partidos marcó siete goles y encajó cinco, aunque en sus dos encuentros de la Premier League solo anotó un gol y no consiguió ninguna victoria.

El Liverpool suma cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Tottenham Hotspur en la Carabao Cup, mientras que el triunfo por 2-1 frente al Atlético de Madrid en la Champions League fue su resultado más importante de esa racha. El Liverpool también ganó 0-1 en el campo del Bournemouth en la Premier League y empató 0-0 con el Fulham. Marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco partidos, y mantuvo la portería a cero en dos de ellos.

Crystal Palace-Liverpool: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en abril de 2026, cuando el Liverpool venció por 3-1 al Crystal Palace en Anfield, en la Premier League. Antes, el Palace ganó 0-3 en Anfield en la Carabao Cup en octubre de 2025 y se impuso por 2-1 en Selhurst Park en la Premier League en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Liverpool y el Crystal Palace suman dos victorias cada uno, además de un empate. Los duelos han estado muy igualados en distintas competiciones.