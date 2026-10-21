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Cómo conseguir entradas para el Crystal Palace-Liverpool: Precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

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Liverpool
Premier League

El Crystal Palace se enfrenta al Liverpool en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

En su enfrentamiento más reciente en la Premier League, disputado en abril de 2026, el Liverpool F.C. venció por 3-1 al Crystal Palace F.C. en Anfield.

En sus últimos cinco enfrentamientos oficiales en competiciones nacionales, ambos equipos han estado igualados, con dos victorias para cada uno y un empate.

¿Cuándo empieza el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?

El Crystal Palace-Liverpool se disputa en Selhurst Park, en Londres, el domingo 8 de noviembre de 2026.

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Premier League - Jornada 10
Selhurst Park

¿Cómo comprar entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Crystal Palace y el Liverpool en Selhurst Park:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Canales oficiales del club (socios del Crystal Palace): Las entradas para el equipo local se distribuyen principalmente entre los abonados y socios del Crystal Palace.
  • Cupo oficial para visitantes (Liverpool FC): Para optar a entradas a través de la venta del cupo del club, los aficionados del Liverpool suelen necesitar ser socios oficiales y contar con un determinado historial de puntos por asistencia a partidos fuera de casa.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League en Selhurst Park, divididos entre los canales oficiales de los clubes y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas para adultos (zonas 1–5): Entre 63 £ y 80 £, según la grada y la visibilidad exactas.
  • Entradas con descuento (mayores de 65 años y jóvenes de 18 a 21 años): Entre 45 £ y 60 £.
  • Entradas infantiles (menores de 16 años): Entre 35 £ y 42 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Anuncios de entradas estándar o generales: Suelen partir de unas 104 £ a 125 £ para asientos en las gradas superiores o inferiores. El precio medio de las zonas con mayor demanda es considerablemente más alto, según la disponibilidad en cada momento.
  • Asientos en las bandas y los fondos: Los asientos estándar con vistas desde la banda o detrás de las porterías suelen costar a partir de 100 £, según la fila exacta y la disponibilidad.
  • Paquetes de hospitalidad y VIP: Suelen partir de unas 258 £ y pueden alcanzar precios mucho más altos para las experiencias más exclusivas del día de partido.

Crystal Palace-Liverpool de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Crystal Palace y el Liverpool

El Crystal Palace suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Bristol City en un amistoso, después de empatar sin goles con el Leeds United en la Premier League. Su mejor resultado reciente fue una victoria por 4-0 frente al Lech Poznan en la Europa League. También venció al Middlesbrough por 3-0 en la Carabao Cup. En esos cinco partidos marcó siete goles y encajó cinco, aunque en sus dos encuentros de la Premier League solo anotó un gol y no consiguió ninguna victoria.

El Liverpool suma cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Tottenham Hotspur en la Carabao Cup, mientras que el triunfo por 2-1 frente al Atlético de Madrid en la Champions League fue su resultado más importante de esa racha. El Liverpool también ganó 0-1 en el campo del Bournemouth en la Premier League y empató 0-0 con el Fulham. Marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco partidos, y mantuvo la portería a cero en dos de ellos.

CRY

CRY - Formulario

LEE
D0-0
BRC
L0-2
NFO
W3-1
OL
L3-2
BHA
L5-0
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LIV

LIV - Formulario

BOU
W0-1
MCI
L0-3
LAS
W3-6
BRE
W1-2
VIL
W4-3
Gol marcado (encajado)
13/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Crystal Palace-Liverpool: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en abril de 2026, cuando el Liverpool venció por 3-1 al Crystal Palace en Anfield, en la Premier League. Antes, el Palace ganó 0-3 en Anfield en la Carabao Cup en octubre de 2025 y se impuso por 2-1 en Selhurst Park en la Premier League en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Liverpool y el Crystal Palace suman dos victorias cada uno, además de un empate. Los duelos han estado muy igualados en distintas competiciones.

Cara a cara

Crystal PalaceEmpateLiverpool
3
1
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
F
Community Shield
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
9Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
L
L
L
W
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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