Croacia completará tanto su campaña internacional de 2026 como su calendario de la fase de grupos de la UEFA Nations League en casa cuando se enfrente a Chequia en Osijek el domingo 15 de noviembre. Si te apetece ver en acción a Luka Modric, Ivan Perisic y compañía, ya puedes reservar entradas para el partido.

Después de saltar al campo en Rijeka contra Inglaterra y en Split para medirse a la campeona del mundo, España, anteriormente en la campaña de la UEFA Nations League, los chicos de Slaven Bilić esperan ahora terminar por todo lo alto en el centro económico y cultural de la región oriental croata de Eslavonia.

Aunque Croacia ha disputado 17 partidos internacionales anteriores en Osijek, esta será solo la cuarta vez que los 'Vatreni' jueguen en el Opus Arena. Su encuentro más reciente en este estadio tuvo lugar en julio de 2025 y traerá buenos recuerdos a las estrellas croatas, no tanto a las checas. En aquella ocasión, la afición de Osijek acabó eufórica al ver cómo Croacia se imponía por 5-1 a Chequia en un partido de clasificación para el Mundial.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Croacia vs Chequia de la UEFA Nations League, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Croacia y Chequia?

El Croacia vs Chequia se disputa en el Opus Arena de Osijek el domingo 15 de noviembre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Opus Arena

Cómo comprar entradas para el Croacia vs Chequia de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el duelo de la UEFA Nations League entre Croacia y Chequia se distribuyen exclusivamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Croata de Fútbol (HNS).

Las federaciones suelen abrir la venta de entradas entre 4 y 6 semanas antes del día concreto del partido. La venta se abre inicialmente con un periodo prioritario exclusivo para los miembros registrados del club de aficionados o los titulares de la tarjeta de la federación. Las entradas restantes se ponen a disposición del público general aproximadamente entre 2 y 3 semanas antes del encuentro.

Si quieres asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como Ticombo.

Transferencias garantizadas – Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para tu evento, o recibirás un reembolso del 100%.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Croacia vs Chequia de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales para el próximo Croacia vs Chequia de la UEFA Nations League oscilan entre 40 € y más de 95 € para las localidades estándar, según la categoría y la zona del estadio, que se desglosan de la siguiente manera:

Categoría 3 / Fondo corto (detrás de las porterías) : Estas son las zonas más asequibles del estadio, normalmente con precios de entre 40 € y 80 €. Están ubicadas en las gradas detrás de las redes, donde suele situarse la afición local más ruidosa o los sectores designados para la afición visitante.

Categoría 2 / Esquinas y lateral superior : Situadas en las esquinas del estadio o en las filas más altas de los laterales. Los precios oficiales de estas secciones suelen oscilar entre 50 € y 100 €.

Categoría 1 / Lateral estándar y grada baja : Opciones de asientos centrales situadas junto a las líneas de banda y más cerca del centro del campo. Al ofrecer la visión más clara del terreno de juego, estas entradas cuestan entre 75 € y 145 € de precio base.

Tribuna principal premium y VIP/Hospitality : Los asientos premium cubiertos, las sillas acolchadas y las opciones de lujo que incluyen acceso a salones privados o alta cocina oscilan entre 250 € y más de 900 €, según el nivel del paquete hospitality.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también las plataformas secundarias de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Opus Arena

El Opus Arena, también conocido de manera informal como Stadion Pampas, es un estadio de fútbol de última generación situado en Osijek, Croacia. Al representar un avance monumental para la infraestructura deportiva local, está ampliamente considerado como el estadio más moderno del país.

Inaugurado en julio de 2023, es la sede oficial del club de la liga croata NK Osijek y acoge con frecuencia partidos internacionales de la selección croata de fútbol.

Momentos memorables en el Opus Arena

La gran inauguración (julio de 2023) : El recinto abrió sus puertas por primera vez para un partido oficial, de la liga croata (HNL), con el NK Osijek enfrentándose al Slaven Belupo. Los locales firmaron una impresionante victoria por 6-1, estableciendo un arranque explosivo en su nuevo estadio.

El primer partido de la selección (octubre de 2023) : El primer encuentro oficial de la selección croata de fútbol en este estadio fue un clasificatorio para la Eurocopa 2024 de la UEFA contra Türkiye. Aunque los visitantes aguaron la fiesta al lograr una ajustada victoria por 1-0, el estadio registró una entrada de más de 12.000 aficionados y el ambiente fue eléctrico.

Choque de gigantes nacionales (septiembre de 2026) : En un reciente gran partido doméstico, el NK Osijek hizo disfrutar a su afición en el estadio al derrotar al eterno poderoso Dinamo Zagreb por 4-2 en un duelo vibrante.

Megabase de entrenamiento todo incluido: El estadio es mucho más que un simple recinto para los días de partido; forma parte de un complejo de 15,3 hectáreas que incluye siete campos de entrenamiento de fútbol adyacentes equipados con calefacción subterránea, modernos bloques de alojamiento para jugadores y una tienda oficial dedicada a los aficionados del equipo.

Croacia vs Chequia en la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Croacia vs Chequia: forma reciente

Ranking FIFA: Croacia (#13) vs Chequia (#48)

A pesar de una victoria inicial a domicilio en la UEFA Nations League contra Chequia, Croacia sufrió dos duras derrotas consecutivas ante España (1-4) e Inglaterra (0-7). No ha dejado su portería a cero en sus últimos cinco encuentros.

Chequia no ha ganado un partido oficial en el tiempo reglamentario desde que goleó 6-0 a Gibraltar en un clasificatorio para el Mundial en noviembre de 2025, y no gana fuera de casa desde septiembre de 2025. Tres derrotas seguidas en la Nations League han ampliado su racha sin victorias hasta los seis partidos.

Croacia vs Chequia: historial reciente entre ambos

Croacia mantiene un historial global invicto contra Chequia, con 4 victorias, 3 empates y 0 derrotas en un total de 7 enfrentamientos. Ha marcado 16 goles por los 9 de Chequia.

El último enfrentamiento entre Croacia y Chequia tuvo lugar al inicio de la campaña de la UEFA Nations League en septiembre. Croacia ganó 2-1 en el Fortuna Arena de Praga. Luka Modric abrió el marcador para Croacia al comienzo de la segunda parte, pero Chequia empató poco después por medio de Adam Karabec. El momento decisivo que dio la victoria llegó en el minuto 77, cuando Marco Pasalic marcó tras una buena asistencia de Ivan Perisic.

Grp. 3 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 España ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 W W W 2 Inglaterra ING 3 2 0 1 11 3 +8 6 W W L 3 Croacia CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 L L W 4 Chequia CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



