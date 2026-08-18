¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Premier League
team-logoCoventry
Coventry Building Society Arena
team-logoHull
Book Coventry City vs Hull City Tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Coventry City vs Hull City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

SHOPPING
Tickets
Premier League
Coventry
Hull

El Coventry está de vuelta en la máxima categoría del fútbol inglés y podrías reservar entradas para su primer partido en casa en la Premier League

El Coventry tuvo que viajar a Londres para enfrentarse al campeón de la Premier League, el Arsenal, en el estreno de su temporada. Por suerte para los Sky Blues, su primer partido en casa de la nueva campaña es mucho más asequible, ya que se mide a otro equipo ascendido, el Hull City, en el Coventry Building Society Arena el sábado 29 de agosto.

El equipo de Frank Lampard, campeón del Championship, cerró la temporada a lo grande, al vencer a sus tres últimos rivales y marcarles doce goles, mientras se proclamaba campeón con 11 puntos de ventaja. Su rendimiento en casa fue muy impresionante durante toda la campaña, ya que solo sufrió dos derrotas ante su afición en Coventry, y ambas fueron contra equipos del top 4.

¿Dominará el Coventry en casa esta vez? Puedes descubrirlo en persona reservando entradas para el partido. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Coventry City vs Hull City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Coventry City y Hull City?

El Coventry City vs Hull City está programado para comenzar a las 15:00 BST del sábado 29 de agosto, en el Coventry Building Society Arena de Coventry.

crest
Premier League - Jornada 2
Coventry Building Society Arena

Cómo comprar entradas para el Coventry City vs Hull City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran dentro de una ventana establecida semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City vs Hull City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad varían de un equipo a otro.
  • Categorización de los partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en las tribunas laterales y los de la grada baja tienen precios prémium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

COV

COV - Formulario

NOR
D0-0
ESP
W3-1
ASM
W2-0
ARS
L3-0
PLY
W2-4
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
HUL

HUL - Formulario

KAS
D1-1
SGE
L2-0
NCE
D0-0
MUN
W2-0
STK
W1-1
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

CoventryEmpateHull
1
3
1
Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Coventry badge
Coventry
COV
0
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
0
Hull badge
Hull
HUL
0
F
Championship
Hull badge
Hull
HUL
1
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Hull badge
Hull
HUL
1
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Hull badge
Hull
HUL
3
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Noticias de los equipos y plantillas

Coventry contra Hull alineaciones

4-2-3-1
Coventry crest
Coventry
COV
Formación
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
C. RushworthC. RushworthB. ThomasB. ThomasJ. DasilvaJ. DasilvaA. AmendaA. AmendaM. van EwijkM. van EwijkM. GrimesM. GrimesC. YirenkyiC. YirenkyiJ. RudoniJ. RudoniL. TchaounaL. TchaounaE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkT. AwoniyiT. AwoniyiK. TzolakisK. TzolakisN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. SlaterR. SlaterH. MoritaH. MoritaL. CoyleL. CoyleR. GilesR. GilesM. BelloumiM. Belloumiteam-logoE. StroudO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
Coventry

Once inicial

Hull

Suplentes

Manager

  • F. Lampard
  • S. Jakirovic
Coventry

Lesiones y suspensiones

Hull

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google