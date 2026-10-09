Cómo conseguir entradas para el Coventry City vs Fulham: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El Coventry City recibe al Fulham el sábado 24 de octubre de 2026 en el Coventry Building Society Arena de Coventry.

Dirigido por Frank Lampard, el Coventry City llega a la jornada buscando mejorar su solidez defensiva en este inicio de temporada y su estado de forma general. Mientras tanto, el equipo de Marco Silva viaja a Coventry con el objetivo de sumar unos valiosos puntos a domicilio para ganar impulso en la campaña liguera.

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¿Cuándo es el saque inicial del Coventry City vs Fulham de la Premier League?

Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

¿Cómo comprar entradas para el Coventry City vs Fulham de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de la Premier League Coventry City vs Fulham en el Coventry Building Society Arena, tienes varias opciones en función de la disponibilidad y del estado de membresía:

1. Canales oficiales principales

Taquilla oficial del Coventry City (venta principal local) — Los aficionados locales pueden comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Coventry City, con prioridad según los niveles de membresía del club, los abonados y la venta general.

Cupo oficial para aficionados visitantes del Fulham — Los aficionados desplazados deben comprar las entradas a través de la web oficial o la taquilla del Fulham FC, lo que requiere una membresía válida del club y puntos de fidelidad para los partidos fuera de casa de la Premier League.

2. Plataformas secundarias de entradas

Las plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen tener asientos anunciados por revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City vs Fulham de la Premier League?

Los precios de las entradas de la Premier League para el Coventry City vs Fulham en el Coventry Building Society Arena varían en función de la categoría y del canal de venta:

1. Entradas oficiales del club (valor nominal)

Entradas estándar para adultos: Se espera que las entradas individuales para el partido oscilen entre 35 £ y 55 £ , dependiendo de la zona de asiento y de la categorización del encuentro.

Tarifas reducidas (mayores y jóvenes adultos): Suelen oscilar entre 25 £ y 40 £ .

Júnior (menores de 18 / menores de 14): Las entradas estándar individuales para el partido suelen costar entre 15 £ y 25 £ (hasta 10 £ y 15 £ en las zonas familiares designadas).

Cupo para aficionados visitantes: Las reglas de la Premier League fijan un tope de 30 £ para las entradas de adultos de los aficionados visitantes del Fulham.

2. Mercados secundarios de entradas

Como las entradas estándar para partidos de alta demanda contra rivales de primer nivel suelen agotarse durante la fase oficial de venta para miembros, las entradas en plataformas secundarias comoStubHubfluctúan según la demanda del mercado:

Asientos estándar de reventa: Los mercados secundarios de entradas ofrecen actualmente localidades de admisión general a partir de unas 80 £ a 120 £ debido a la alta demanda.

Asientos prémium y de visión preferente: Los asientos centrales de la grada baja o las entradas puestas a la venta a última hora suelen situarse entre 150 £ y 300 £+ .

Coventry City vs Fulham, Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Coventry City y el Fulham

El Coventry ha sumado una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Nottingham Forest en la Premier League, que puso fin a una racha que incluía una derrota por 5-0 ante el Brighton y otra por 1-0 frente al Hull City. En esos cinco encuentros, el Coventry marcó dos goles y encajó diez, reflejando la fragilidad defensiva que ha definido su inicio de campaña.

Los últimos cinco partidos del Fulham dejaron una victoria, dos empates y dos derrotas. Su encuentro liguero más reciente terminó 1-1 contra el Manchester United, mientras que venció al West Ham por 3-2 en la Carabao Cup. Un empate sin goles con el Liverpool representa su mejor actuación defensiva durante esta racha, aunque las derrotas ante el Crystal Palace y el Sunderland han rebajado las expectativas. El Fulham marcó siete goles en esos cinco partidos y encajó seis.

Coventry City vs Fulham: historial reciente de enfrentamientos directos

El historial de enfrentamientos entre estos dos clubes en los datos facilitados se remonta a la etapa en Championship. El encuentro más reciente terminó con victoria del Coventry por 4-1 en casa en octubre de 2021, mientras que el Fulham respondió ganando por 3-1 en Craven Cottage en abril de 2022. En esos dos partidos, el Coventry logró una victoria y el Fulham otra, con un total de ocho goles marcados.