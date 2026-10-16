El Coventry City recibe al Sunderland el sábado 31 de octubre de 2026 en el Coventry Building Society Arena de Coventry.

Ambos equipos tienen un historial de partidos muy disputados, lo que añade un aliciente competitivo a este encuentro de finales de octubre. El Coventry City intentará aprovechar el apoyo de su afición en casa ante un Sunderland difícil de doblegar.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Coventry City contra el Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Coventry City contra el Sunderland de la Premier League?

El Coventry City contra el Sunderland se juega el sábado 31 de octubre de 2026 en el Coventry Building Society Arena de Coventry.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 11:00 Coventry Building Society Arena

¿Cómo comprar entradas para el Coventry City contra el Sunderland de la Premier League?

Si quieres comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Coventry City y el Sunderland, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial del club: Las entradas suelen ponerse a la venta directamente a través de los respectivos clubes. Para los partidos en casa en el Coventry Building Society Arena, pueden comprarse en el portal oficial de venta de entradas del Coventry City o acudiendo a su taquilla o llamando por teléfono. Por lo general, los socios del club tienen acceso prioritario antes de la venta al público general.

Paquetes de hospitalidad para el día del partido: Ambos clubes ofrecen opciones de hospitalidad VIP y corporativa que incluyen entradas, asientos prémium, restauración y acceso a salones privados. Pueden adquirirse directamente a través de los departamentos oficiales de hospitalidad de los clubes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo es posible encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City contra el Sunderland de la Premier League?

Estos son los precios y las categorías de las entradas para el partido de la Premier League entre el Coventry City y el Sunderland, tanto en los canales oficiales como en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general (afición local, Coventry City): Las entradas estándar para adultos suelen tener un precio oficial de entre 30 y 55 £ , según la categoría, la grada y el sector concreto, mientras que las entradas con descuento para menores, jóvenes y mayores suelen costar entre 15 y 35 £ .

Zona de la afición visitante: Según la normativa de la Premier League, las entradas generales para los aficionados visitantes adultos tienen un precio máximo de 30 £ .

Paquetes de hospitalidad para el día del partido: Los asientos de categoría ejecutiva y las experiencias de hospitalidad VIP tienen precios a partir de aproximadamente 120 a más de 250 £ por persona. Suelen incluir asientos prémium acolchados, el programa del partido y acceso a salones privados y opciones de restauración.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Asientos estándar en las zonas de las aficiones local y visitante: Las entradas generales estándar suelen partir de unos 130 a 160 £ , según la demanda general para el partido.

Gradas laterales y sectores centrales prémium: Los sectores con mejores vistas junto a la línea de banda suelen costar entre 200 y más de 450 £ a medida que se reduce la disponibilidad al acercarse el día del partido.

Coventry City contra Sunderland en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Coventry City y el Sunderland

El Coventry ha ganado uno, empatado ninguno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Nottingham Forest en la Premier League el 19 de septiembre, aunque ha sido su único resultado positivo en una racha difícil. Antes, cayó por 5-0 ante el Brighton en liga. En esos cinco encuentros, el Coventry ha marcado tres goles y ha encajado diez.

El Sunderland ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-3 ante el Manchester City en la Premier League el 20 de septiembre. Antes había vencido por 1-0 al AZ Alkmaar en la Europa League y empatado 1-1 con el Brentford en liga. El Sunderland ha marcado seis goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

Coventry City contra Sunderland: Enfrentamientos recientes

El duelo más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Championship el 13 de mayo de 2025, cuando el Sunderland y el Coventry empataron 1-1. En sus últimos cinco enfrentamientos, todos ellos disputados en la Championship, el Sunderland ha ganado dos, el Coventry ha ganado dos y uno terminó en empate. Los dos equipos también empataron 2-2 en noviembre de 2024; el Sunderland ganó 2-1 en casa del Coventry en mayo de 2025 y el Coventry se impuso 3-0 en casa en marzo de 2025.