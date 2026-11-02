El Coventry City recibe al Crystal Palace el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Coventry Building Society Arena.

Su último enfrentamiento oficial tuvo lugar el 6 de marzo de 2012, en la EFL Championship, y terminó con un disputado empate 1-1. Históricamente, los partidos entre ambos clubes han sido a menudo igualados, sin que ninguno haya ejercido un dominio claro en sus enfrentamientos anteriores.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Coventry City-Crystal Palace, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Coventry City-Crystal Palace de la Premier League?

El Coventry City-Crystal Palace se juega en el Coventry Building Society Arena el sábado 21 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

¿Cómo comprar entradas para el Coventry City-Crystal Palace de la Premier League?

Para conseguir entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Coventry City y el Crystal Palace, puedes explorar varias opciones de compra según tu condición de socio de uno de los clubes y la plataforma que prefieras:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Puedes consultar directamente el portal oficial de venta de entradas del Coventry City para los partidos en casa, o la web oficial del Crystal Palace para conocer los detalles de las entradas destinadas a la afición visitante. Para comprar a través de los canales oficiales durante los primeros periodos de venta prioritaria, normalmente es necesario ser socio de un club o tener algún tipo de abono de temporada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas disponibles a través de los canales oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las disponibles en la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City-Crystal Palace de la Premier League?

Los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Coventry City y el Crystal Palace varían considerablemente según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales para adultos: Suelen partir de unas 100 £ para las localidades estándar.

Suelen partir de unas para las localidades estándar. Periodos de venta prioritaria para socios y abonados: Para comprar entradas a su precio original durante los primeros periodos de venta, normalmente es necesario tener una condición de socio activa o pertenecer a una categoría de aficionados que dé derecho a ello. Los precios varían según la edad, con descuentos para jóvenes y mayores, entre otros.

Para comprar entradas a su precio original durante los primeros periodos de venta, normalmente es necesario tener una condición de socio activa o pertenecer a una categoría de aficionados que dé derecho a ello. Los precios varían según la edad, con descuentos para jóvenes y mayores, entre otros. Paquetes de hospitalidad: Las opciones oficiales VIP y de hospitalidad ofrecidas directamente por los clubes tienen precios más elevados, que aumentan según las ventajas incluidas, como la comida el día del partido y el acceso a salas exclusivas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios determinados por la demanda:

Precio mínimo de entrada: Los precios iniciales de los asientos disponibles van de unas 157 £ a unas 219 £ para localidades en las gradas superiores o en zonas con visibilidad estándar.

Los precios iniciales de los asientos disponibles van de unas a unas para localidades en las gradas superiores o en zonas con visibilidad estándar. Asientos en las gradas inferiores y zonas centrales: Las entradas de precio intermedio cuestan entre 256 £ y 260 £ , según la demanda general y la escasez de localidades disponibles.

Las entradas de precio intermedio cuestan entre y , según la demanda general y la escasez de localidades disponibles. Anuncios de reventa de entradas prémium: Las entradas prémium anunciadas suelen superar las 1.000 £, según la plataforma y la ubicación exacta de la fila.

Coventry City-Crystal Palace de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Coventry City y el Crystal Palace

El Coventry ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente venció por 4-1 al Newcastle United en la Premier League, y anteriormente también logró una victoria por 1-0 en el campo del Nottingham Forest. El Coventry City ha marcado siete goles y encajado nueve en esos cinco partidos, y sus dos victorias recientes apuntan a que está encontrando su ritmo.

El Crystal Palace ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-0 ante el Brighton en la Premier League, después de caer por 3-2 frente al Lyon en la Europa League. Antes de esa racha de derrotas, el Palace sí venció por 3-1 al Nottingham Forest en liga, pero ha encajado quince goles en los cinco partidos, reflejo de una defensa sometida a presión.

Coventry City-Crystal Palace: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en marzo de 2012, cuando el Coventry City y el Crystal Palace empataron 1-1 en la Championship. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Crystal Palace tiene el mejor balance, con tres victorias frente a las dos del Coventry. La mayoría de esos partidos se disputaron en la Championship entre 2010 y 2012.