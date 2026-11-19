El Como recibe al Bologna el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Stadio Giuseppe Sinigaglia de Como.

En su primer enfrentamiento en la Serie A moderna, disputado en septiembre de 2024 en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, ambos equipos empataron 2-2 en un partido entretenido. Su encuentro más reciente, en enero de 2026, tuvo un desenlace emocionante: el centrocampista del Como Martin Baturina marcó en el tiempo añadido para rescatar el empate 1-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Como-Bologna, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Como-Bologna de la Serie A?

El Como-Bologna se disputa el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Stadio Giuseppe Sinigaglia de Como.

Serie A - Jornada 15 12 dic 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

¿Cómo comprar entradas para el Como-Bologna de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Como-Bologna de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial del club: La vía más directa y segura es comprar entradas a su precio original a través de la plataforma oficial del Como. La venta suele abrirse por fases: primero hay periodos de prioridad para los socios o abonados del club y después se abre al público general, una semana o menos antes del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Como-Bologna de la Serie A?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Como-Bologna de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Curva / entrada general (fondos): Suelen partir de unos 35 a 45 € .

Suelen partir de unos . Distinti (laterales): Por lo general, cuestan entre 50 y 90 € .

Por lo general, cuestan entre . Tribuna / gradas centrales cubiertas: Suelen costar de 100 a 150 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de entradas estándar / grada superior: Por lo general, parten de unos 49 a 95 € .

Por lo general, parten de unos . Reventa de entradas en Distinti: Suelen anunciarse por entre 100 y 190 € .

Suelen anunciarse por entre . Reventa de entradas en Tribuna / zonas premium: Cuestan de 200 a 270 € o más.

Como-Bologna de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Como y el Bologna

El Como ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido uno. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Inter en la Serie A, que puso fin a una buena racha en la que figuraba una victoria por 9-1 contra el Lens en la Champions League. En esos cinco partidos, el Como marcó 15 goles y encajó tres; dos de los tantos recibidos llegaron en la derrota ante el Inter. El resultado contra el Lens fue su actuación más contundente de ese periodo.

El Bologna también ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única derrota llegó ante el Inter, que lo venció por 3-1 en la Serie A en octubre. Su partido más reciente fue una victoria por 2-1 frente al Parma. En esa serie de cinco encuentros, el Bologna marcó 10 goles y encajó siete. Entre sus resultados más destacados figura un triunfo por 4-2 a domicilio ante el AC Milan.

Como-Bologna: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 10 de enero de 2026, cuando el Como y el Bologna empataron 1-1 en el Stadio Giuseppe Sinigaglia en la Serie A. Antes, el Bologna ganó 1-0 en casa en agosto de 2025 y 2-0, también en casa, en febrero de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos recogidos en los datos, el Bologna tiene el mejor balance. El resultado más destacado del Como fue una victoria por 5-1 en casa en marzo de 2003.