Cómo conseguir entradas para el Chequia-España: precios de la Liga de Naciones de la UEFA, información del partido, ventas de última hora y más

Tras ascender a la Liga A de la UEFA Nations League gracias a una excelente campaña en la edición 2024/25, Chequia querrá conservar su posición entre las grandes selecciones del fútbol europeo. Ya puedes reservar entradas para los próximos partidos de Chequia.



Después de sus cuatro primeros partidos de la fase de liga, ante Croacia, Inglaterra (dos veces) y España en septiembre y octubre, cerrará su participación en el Grupo 3 frente a España (en casa) y Croacia (fuera). El primero de esos encuentros, contra España, se disputará en el Stadion Letná de Praga el jueves 12 de noviembre.

El Stadion Letná ha acogido 50 partidos oficiales de Chequia desde que se creó la federación independiente en 1993. La selección anfitriona nunca ha perdido allí un partido de competición, aunque sí ha sufrido doce derrotas en amistosos.

¿Estará Chequia a la altura ante la vigente campeona del mundo? GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chequia-España de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo se juega el Chequia-España de la UEFA Nations League?

El Chequia-España se disputará en el Stadion Letná de Praga el jueves 12 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 epet Arena

Cómo comprar entradas para el Chequia-España de la UEFA Nations League

La venta oficial de entradas se gestiona directamente a través del portal principal de la Federación de Fútbol de la República Checa (FAČR), normalmente mediante Ticketportal Czech Republic o Ticketstream. Por lo general, la FAČR comienza a vender las entradas entre cuatro y seis semanas antes del partido.

Quienes busquen localidades a última hora también pueden comprar entradas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chequia-España de la UEFA Nations League?

La Federación de Fútbol de la República Checa divide sus precios en tres categorías estándar de localidades (detalladas a continuación). Los precios oficiales suelen partir de unos 490 CZK y llegar a 1.500 CZK o más (aproximadamente entre 20 € y 60 € o más).

Categoría 3 (detrás de las porterías) : la opción más asequible, situada generalmente en las gradas sur o norte. También es donde históricamente se ubican los aficionados locales más activos (asientos para aficionados de la República Checa).

: la opción más asequible, situada generalmente en las gradas sur o norte. También es donde históricamente se ubican los aficionados locales más activos (asientos para aficionados de la República Checa). Categoría 2 (esquinas y sectores laterales superiores) : precios intermedios que ofrecen un equilibrio entre el coste y la visibilidad del terreno de juego.

: precios intermedios que ofrecen un equilibrio entre el coste y la visibilidad del terreno de juego. Categoría 1 (laterales y tribunas principales prémium): las entradas estándar más caras, situadas a lo largo de las bandas principales, con vistas óptimas y sin obstáculos de los banquillos y la línea de medio campo.

Consulta las páginas oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Stadion Letná

El Stadion Letná (actualmente denominado oficialmente epet ARENA por motivos de patrocinio) es el histórico estadio del AC Sparta Praga, equipo de la primera división checa, y un pilar del fútbol del país.

Situado en el pintoresco barrio de Letná, con vistas al centro de Praga, este emblemático recinto ha sido escenario durante más de un siglo de acontecimientos deportivos inolvidables y grandes concentraciones políticas. Tiene capacidad para unos 18.887 espectadores, lo que lo convierte en un estadio compacto, pero de ambiente muy ruidoso.

Momentos memorables en el Stadion Letná

La Revolución de Terciopelo (1989) : más allá del deporte, Letná desempeñó un papel muy importante en la historia europea. Durante la anticomunista Revolución de Terciopelo, el estadio abrió sus zonas de paso para que sirvieran de tribuna a la explanada de Letná, situada junto a él, donde se reunieron más de 800.000 manifestantes para exigir democracia.

: más allá del deporte, Letná desempeñó un papel muy importante en la historia europea. Durante la anticomunista Revolución de Terciopelo, el estadio abrió sus zonas de paso para que sirvieran de tribuna a la explanada de Letná, situada junto a él, donde se reunieron más de 800.000 manifestantes para exigir democracia. Las gestas en la clasificación para la Eurocopa 1996 (1995) : el estadio, recién modernizado, acogió a la recién creada selección de la República Checa. Las históricas victorias clasificatorias ante Países Bajos y Noruega en Letná impulsaron la memorable trayectoria checa hasta la final de la Eurocopa 1996.

: el estadio, recién modernizado, acogió a la recién creada selección de la República Checa. Las históricas victorias clasificatorias ante Países Bajos y Noruega en Letná impulsaron la memorable trayectoria checa hasta la final de la Eurocopa 1996. Noches gloriosas de Champions League: como estadio del legendario «Sparta de Hierro», Letná ha recibido a gigantes como Real Madrid, Barcelona y Arsenal. Su singular estructura cerrada retiene el sonido, lo que le ha dado fama de ser un escenario intimidante para los clubes europeos visitantes.

La decoración negra y el muro histórico: si haces una visita oficial al club, verás una elegante decoración interior negra, un guiño deliberado a los colores originales de la camiseta del Sparta de Praga, antes de que adoptara su célebre rojo oscuro.

Chequia-España de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Chequia-España: estado de forma reciente

Clasificación FIFA: Chequia (48.ª) y España (1.ª)

Pese a sus emocionantes victorias en la repesca del Mundial ante la República de Irlanda y Dinamarca (ambas en los penaltis), Chequia no logró despegar en la Copa Mundial de la FIFA. Perdió ante Corea del Sur y México y empató contra Sudáfrica en la fase de grupos del torneo.

España se convirtió en heroína mundial el pasado verano al levantar el trofeo de la Copa Mundial en Norteamérica. Tras comenzar el torneo con un discreto empate 0-0 ante Cabo Verde, ganó siete partidos consecutivos y encajó un solo gol.

Chequia-España: últimos enfrentamientos directos

España domina los enfrentamientos directos ante Chequia: sigue invicta en sus siete duelos anteriores, con cinco victorias y dos empates.

El último encuentro entre ambas selecciones tuvo lugar en junio de 2022, en la UEFA Nations League. España ganó 2-0 en el estadio de La Rosaleda de Málaga, con goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia.