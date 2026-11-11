El Chelsea recibe al Liverpool el sábado 5 de diciembre de 2026 en Stamford Bridge, Londres.

Sus enfrentamientos recientes en la Premier League muestran lo igualado que se ha vuelto este duelo, con una victoria del Chelsea por 2-1 en Stamford Bridge y un empate 1-1 en Anfield durante la temporada 2025–26. Ambos equipos también se enfrentaron recientemente en la EFL Cup, el 28 de octubre de 2026, en un emocionante partido que terminó 1-1 antes de que el Liverpool se clasificara en la tanda de penaltis.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chelsea contra el Liverpool, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Chelsea contra el Liverpool de la Premier League?

El Chelsea contra el Liverpool se disputa el sábado 5 de diciembre de 2026 en Stamford Bridge, Londres.

¿Cómo comprar entradas para el Chelsea contra el Liverpool de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Chelsea y el Liverpool, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Comprar directamente a través de las páginas oficiales de venta de entradas para socios del Chelsea FC o el Liverpool FC sigue siendo la principal opción y la más segura para conseguir entradas a su precio original para el partido en Stamford Bridge.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea contra el Liverpool de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Chelsea y el Liverpool:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales: Desde 30 £ hasta 61 £ .

Desde hasta . Paquetes oficiales de hospitalidad VIP: Desde 810 £ (IVA incluido) para salas como Westview, hasta 2.490 £ para las opciones de hospitalidad VIP de más alto nivel.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas directamente por los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas generales: Suelen partir de unos 239 £, con precios habituales en el mercado de entre 323 £ y 709 £ o más.

Chelsea contra Liverpool en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Chelsea y el Liverpool

El Chelsea ha ganado dos partidos, ha perdido dos y ha empatado uno de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con 10 goles a favor y cinco en contra en esa racha. Su partido más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Manchester United en la Premier League el 31 de octubre. También venció al Everton por 2-0 y al Bournemouth por 5-1 durante este periodo, aunque la derrota en casa por 0-2 ante el Tottenham el 24 de octubre y el empate contra el Liverpool en la Carabao Cup fueron los puntos bajos de esa racha.

El Liverpool ha ganado dos y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos, además de empatar uno, con 10 goles a favor y siete en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Fenerbahce en la Champions League el 4 de noviembre. También perdió por 0-1 ante el Arsenal en la Premier League el 1 de noviembre, aunque las victorias sobre el Brighton (2-0) y el Villarreal (4-3) en la Champions League muestran su capacidad para rendir en distintas competiciones.

Chelsea contra Liverpool: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en la Carabao Cup el 28 de octubre de 2026, cuando el Liverpool recibió al Chelsea en Anfield y el partido terminó 1-1. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Chelsea ha ganado dos, el Liverpool ha ganado dos y uno ha acabado en empate. El Chelsea encadenó dos victorias en casa en octubre de 2025 (2-1) y mayo de 2025 (3-1), mientras que el Liverpool ganó 2-1 en Anfield en octubre de 2024.