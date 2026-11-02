El Chelsea recibe al Leeds United el sábado 21 de noviembre de 2026 en Stamford Bridge, Londres.

En su enfrentamiento más reciente, el 9 de septiembre de 2026, el Chelsea venció al Leeds por 6-3 en Stamford Bridge en la Carabao Cup. Antes de aquel festival de goles, el Chelsea también se había impuesto por un ajustado 1-0 al Leeds en un partido de la FA Cup disputado en abril de 2026.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chelsea-Leeds United, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se disputa el Chelsea-Leeds United de la Premier League?

El Chelsea-Leeds United se disputa el sábado 21 de noviembre de 2026 en Stamford Bridge, Londres.

¿Cómo comprar entradas para el Chelsea-Leeds United de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Chelsea-Leeds United de la Premier League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la web oficial del Chelsea F.C. es el método más seguro y fiable, aunque normalmente exige ser socio del club y está sujeto a la disponibilidad y a los puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas normales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea-Leeds United de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el Chelsea-Leeds United de la Premier League, desglosados entre los canales oficiales del club y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar para socios adultos: Cuestan aproximadamente entre 27 £ y 78 £ , según la grada y la categoría.

Cuestan aproximadamente entre , según la grada y la categoría. Entradas con descuento y para socios infantiles: Suelen tener precios reducidos. Las entradas para socios jóvenes adultos, mayores e infantiles cuestan aproximadamente entre 14 £ y 59 £ , según la ubicación del asiento.

Suelen tener precios reducidos. Las entradas para socios jóvenes adultos, mayores e infantiles cuestan aproximadamente entre , según la ubicación del asiento. Recargo en la venta general: Las entradas para el público general, si quedan disponibles después de los cupos para socios, cuestan unos 5 £ más que las de socios en las respectivas categorías de asientos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa estándar / entradas normales: Parten de unos 129 £ en las zonas de la grada superior, aunque la media general del mercado es más alta según la demanda.

Parten de unos en las zonas de la grada superior, aunque la media general del mercado es más alta según la demanda. Paquetes VIP y de hospitalidad: Parten de unos 200 £ y suben según el acceso a las salas y la ubicación exacta de los asientos.

Chelsea-Leeds United de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Chelsea y el Leeds United

El Chelsea ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente ganó 2-0 al Everton en la Premier League y también marcó cinco goles al Bournemouth en una contundente actuación en casa. El único tropiezo en esa racha fue una derrota por 3-0 ante el Brentford. En esos cinco partidos, el Chelsea ha marcado 15 goles y ha encajado nueve, cifras que reflejan tanto su capacidad ofensiva como sus ocasionales fallos defensivos.

El Leeds ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con seis goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Manchester United en Elland Road, en la Premier League. La victoria por 4-1 ante el Newcastle sigue siendo su resultado más destacado en ese tramo, aunque los empates consecutivos frente al Crystal Palace y el Manchester United indican una tendencia a dejarse puntos en partidos en los que se esperaba que ganase.

Chelsea-Leeds United: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Carabao Cup el 9 de septiembre de 2026, cuando el Chelsea venció al Leeds por 6-3 en Stamford Bridge. Antes, el Chelsea había ganado 1-0 en un partido de la FA Cup en abril de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Chelsea ha ganado tres, con un empate y una victoria del Leeds: un 3-1 en Elland Road en diciembre de 2025.