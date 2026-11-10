El Chelsea recibe al Crystal Palace el miércoles 2 de diciembre de 2026 en Stamford Bridge, en Londres.

En su enfrentamiento más reciente en la Premier League, el 25 de enero de 2026, el Chelsea ganó 3-1 a domicilio en Selhurst Park. Antes de ese partido, ambos equipos empataron 0-0 en un duelo muy cerrado en Stamford Bridge, en agosto de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chelsea contra el Crystal Palace, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Chelsea contra el Crystal Palace de la Premier League?

El Chelsea contra el Crystal Palace se juega en Stamford Bridge, en Londres, el miércoles 2 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Chelsea contra el Crystal Palace de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Chelsea y el Crystal Palace, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Chelsea FC, en función de la categoría de socio, los puntos de fidelidad y las fases de venta correspondientes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea contra el Crystal Palace de la Premier League?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Chelsea y el Crystal Palace:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar para adultos: Generalmente cuestan entre 47 y 78 £ .

Generalmente cuestan entre . Tarifas reducidas (mayores y menores): Suelen oscilar entre 14 y 39 £ .

Suelen oscilar entre . Venta al público general: En los periodos de venta al público general suele aplicarse un recargo adicional de unas 5 £ sobre el precio estándar de cada categoría.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas de reventa estándar: Suelen tener un precio inicial de entre 90 y 120 £ .

Suelen tener un precio inicial de entre . Paquetes prémium y de hospitalidad en reventa: Suelen costar desde 140 £ hasta más de 500 £.

Chelsea contra Crystal Palace en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Chelsea y el Crystal Palace

El Chelsea ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de la Premier League, ha perdido otros dos y ha empatado uno. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Tottenham Hotspur, aunque firmó su actuación más convincente de esta serie de partidos en la victoria por 5-1 en casa frente al AFC Bournemouth a principios de octubre. El Chelsea también perdió 3-0 ante el Brentford en septiembre, un reflejo de la irregularidad que ha marcado su temporada hasta ahora.

El Crystal Palace ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 en casa ante el Newcastle United y también cayó por 5-0 frente al Brighton en la Premier League. Su única victoria en esta serie llegó contra el Nottingham Forest: un 3-1 en casa que dio motivos para el optimismo durante poco tiempo, antes de que los resultados volvieran a empeorar.

Chelsea contra Crystal Palace: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó en enero de 2026, cuando el Chelsea ganó 3-1 en Selhurst Park en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance está igualado: cada equipo ha ganado dos veces y un partido terminó en empate. El Chelsea ha marcado ocho goles en esos cinco partidos, frente a los cinco del Crystal Palace.