El Charlton Athletic recibe al Swansea City el sábado 12 de diciembre de 2026 en The Valley, en Londres.

Sus dos enfrentamientos en la Championship de la EFL 2025–26 estuvieron cargados de emoción. El primero terminó con un disputado empate 1-1 en The Valley en noviembre de 2025. En el más reciente, disputado en la última jornada de aquella temporada, en mayo de 2026, el Swansea ganó 3-1 en casa gracias a un doblete de Adam Idah en los minutos finales y a un gol de falta de Leo Walta, después de que Miles Leaburn hubiera empatado momentáneamente.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Charlton Athletic-Swansea City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Charlton Athletic-Swansea City de Championship?

El Charlton Athletic-Swansea City se disputa en The Valley, en Londres, el sábado 12 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 21 12 dic 2026 - 10:00 The Valley, Charlton

¿Cómo comprar entradas para el Charlton Athletic-Swansea City de Championship?

Para comprar entradas para el Charlton Athletic-Swansea City de Championship, puedes recurrir a las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas oficiales del Charlton Athletic para el público local: Las entradas para la afición local están disponibles directamente a través de los canales oficiales de venta del Charlton Athletic. Puedes comprarlas en la web del club o acudiendo a la taquilla de The Valley o llamando por teléfono.

Las entradas para la afición local están disponibles directamente a través de los canales oficiales de venta del Charlton Athletic. Puedes comprarlas en la web del club o acudiendo a la taquilla de The Valley o llamando por teléfono. Cupo oficial del Swansea City para la afición visitante: Si apoyas al equipo visitante, el Swansea City dispone de un cupo de entradas para su afición, normalmente en la grada Jimmy Seed o en una zona visitante equivalente. Las entradas se distribuyen a través del sistema oficial del Swansea City, primero en las fases de venta preferente para miembros de Jack Army y abonados, y después en la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas normales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan los cupos oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Charlton Athletic-Swansea City de Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Charlton Athletic-Swansea City de Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para adultos: Suelen partir de unas 30 £ .

Suelen partir de unas . Paquetes familiares: Como el paquete sub-12, para dos adultos y dos menores de 12 años, desde 50 £ , o el paquete para dos adultos y dos menores de 18 años, por 60 £ .

Como el paquete sub-12, para dos adultos y dos menores de 12 años, desde , o el paquete para dos adultos y dos menores de 18 años, por . Paquetes para varios partidos: Desde aproximadamente 22,50 £ hasta 24 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Gradas laterales y zonas generales: Desde unas 70 £ hasta 78 £ .

Desde unas . Grada inferior y localidades con vistas privilegiadas: Suelen costar más, desde 80 £ hasta más de 90 £.

Charlton Athletic-Swansea City de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Charlton Athletic y el Swansea City

El Charlton ha sumado cuatro puntos en sus últimos cinco partidos de Championship, con una victoria, un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 en casa ante el Sheffield United el 7 de noviembre, después de perder 0-1 contra el Bolton Wanderers y 3-0 frente al Middlesbrough. En esos cinco encuentros, el Charlton marcó cinco goles y encajó siete. Antes de vencer al Sheffield United, había perdido tres de sus cuatro partidos anteriores, señal de sus problemas de regularidad.

El Swansea ha logrado una victoria y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Championship. Su resultado más destacado fue una contundente victoria por 4-0 ante el Blackburn Rovers el 31 de octubre, entre una derrota por 5-0 contra el Queens Park Rangers y otra por 3-1 frente al Portsmouth. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Birmingham City el 7 de noviembre. El Swansea marcó seis goles y encajó diez en esos cinco encuentros, reflejo de la misma irregularidad que ha marcado su temporada.

Charlton Athletic-Swansea City: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos equipos se disputó el 2 de mayo de 2026, cuando el Swansea City venció al Charlton Athletic por 3-1 en casa en Championship. Antes, los dos clubes habían empatado 1-1 en The Valley en noviembre de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Swansea ha ganado tres, el Charlton uno y el otro terminó en empate.