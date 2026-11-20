El Cardiff City recibe al Southampton el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Cardiff City Stadium de Cardiff.

En sus enfrentamientos del Championship 2023-24, el Southampton logró una victoria por 2-0 en St Mary's antes de que el Cardiff City remontase para imponerse por 2-1 en la capital galesa. Su duelo más reciente se disputó en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa 2024-25, cuando el Southampton se llevó una emocionante victoria por 5-3 en el Cardiff City Stadium.

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¿Cuándo se juega el Cardiff City-Southampton del Championship?

El Cardiff City-Southampton se disputa en el Cardiff City Stadium de Cardiff el sábado 12 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 21 12 dic 2026 - 10:00 Cardiff City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Cardiff City-Southampton del Championship?

Para comprar entradas para el Cardiff City-Southampton del Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del Cardiff City: Si vas a asistir como aficionado local al partido en el Cardiff City Stadium, puedes comprar las entradas directamente a través del portal oficial de venta del Cardiff City o de la aplicación oficial del club.

Si vas a asistir como aficionado local al partido en el Cardiff City Stadium, puedes comprar las entradas directamente a través del portal oficial de venta del Cardiff City o de la aplicación oficial del club. Cupo de entradas para la afición visitante del Southampton FC: Si viajas como aficionado del Southampton para este partido fuera de casa, el club recibe un cupo específico de entradas para visitantes (normalmente unas 3.200). Se venden directamente a través de la web oficial de entradas del Southampton o por teléfono en su taquilla, con periodos de venta preferente determinados por los puntos de fidelidad acumulados en partidos fuera de casa y la condición de abonado.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos del Championship cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Cardiff City-Southampton del Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Cardiff City-Southampton del Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Cupo para visitantes del Southampton (Cardiff City Stadium): Las entradas oficiales para los aficionados visitantes del Southampton cuestan 32 £ para adultos, 24 £ para mayores de 60 años, 20,50 £ para aficionados de 16 a 21 años y 16 £ para menores de 16 años. Las entradas accesibles para adultos en silla de ruedas cuestan 27 £ .

Las entradas oficiales para los aficionados visitantes del Southampton cuestan para adultos, para mayores de 60 años, para aficionados de 16 a 21 años y para menores de 16 años. Las entradas accesibles para adultos en silla de ruedas cuestan . Entradas locales del Cardiff City y entradas generales: Suelen costar entre 20 y 50 £ , según la grada y los descuentos por edad, aunque las categorías de mayor demanda o los servicios exclusivos tienen precios más altos.

Suelen costar entre , según la grada y los descuentos por edad, aunque las categorías de mayor demanda o los servicios exclusivos tienen precios más altos. Paquetes de hospitalidad: Cuestan entre 90 y más de 150 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Asientos estándar de reventa: Suelen partir de entre 50 y 78 £ .

Suelen partir de entre . Asientos de reventa con vistas centrales y preferentes: Suelen costar entre 90 y más de 145 £ .

Suelen costar entre . Mejoras VIP y de hospitalidad en reventa: Los precios van de 150 a más de 250 £.

Cardiff City-Southampton del Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Cardiff City y el Southampton

El Cardiff City ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro partidos disputados del Championship. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-4 ante el Burnley el 7 de noviembre. Antes empató 3-3 con el West Ham United y perdió 3-0 frente al Wolverhampton Wanderers. El Cardiff ha marcado 11 goles y ha encajado siete en sus últimos cinco encuentros, en una racha de partidos abiertos y con muchos goles.

El Southampton ha ganado dos partidos, empatado dos y perdido uno en sus últimos cinco encuentros del Championship. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Preston North End el 7 de noviembre, que puso fin a una racha que incluía victorias frente al Queens Park Rangers (4-1) y el West Ham United (2-3 a domicilio). El equipo visitante ha marcado ocho goles y ha encajado cinco en esos cinco partidos.

Cardiff City-Southampton: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre el Cardiff City y el Southampton tuvo lugar en la Copa de la Liga inglesa el 28 de agosto de 2024, cuando el Southampton ganó 5-3 en el Cardiff City Stadium. En el Championship, el Cardiff logró una victoria por 2-1 en casa en abril de 2024, mientras que el Southampton ganó 2-0 en St Mary's en diciembre de 2023. En los cinco enfrentamientos más recientes registrados en todas las competiciones, el Southampton ha ganado tres veces y el Cardiff una; también consta un resultado de un amistoso de 2021 en el que el Southampton ganó 4-0.