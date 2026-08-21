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Premier League
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Cómo conseguir entradas para el Brighton & Hove Albion vs Leeds United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Todo lo que necesitas saber para comprar entradas para el próximo partido en casa del Brighton en la Premier League

El Brighton firmó un arranque de ensueño en su campaña 2026/27 en el American Express Stadium, al golear por 4-0 al Aston Villa. Sobre el papel, medirse al vigente campeón de la Europa League parecía una prueba inaugural muy complicada, pero las Gaviotas salieron disparadas y marcaron sus cuatro goles en los primeros 31 minutos.

El siguiente partido del Brighton en casa en la Premier League será ante el Leeds United el sábado 5 de septiembre, durante la jornada 3.

Las actuaciones brillantes del Brighton en la costa sur, por supuesto, no son ninguna novedad. El equipo de Fabian Hürzeler logró victorias destacadas contra Manchester City, Liverpool y Chelsea la temporada pasada.

¿También apartará de su camino al Leeds? Tú puedes estar allí para comprobarlo. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brighton & Hove Albion vs Leeds United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el Brighton & Hove Albion vs Leeds United en la Premier League?

El Brighton & Hove Albion vs Leeds United se disputa en el American Express Community Stadium de Brighton el sábado 5 de septiembre, con inicio programado a las 15:00 BST.

crest
Premier League - Jornada 3
The American Express Community Stadium

Cómo comprar entradas para el Brighton & Hove Albion vs Leeds United de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, a la legislación contra la reventa ilegal y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido reemplazadas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana establecida, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de completo, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brighton & Hove Albion vs Leeds United de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad varían de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes enfrentamientos contra rivales del top 6 o ante adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en los sectores inferiores tienen un precio premium, mientras que los asientos en los sectores superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

BHA

BHA - Formulario

BOL
W1-0
TRO
D0-0
AVL
W4-0
TRO
W4-0
CHE
L4-3
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
LEE

LEE - Formulario

MUN
L1-1
FCA
W4-0
NFO
W0-1
NFO
W0-2
BRE
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/2
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial reciente entre ambos

Cara a cara

BrightonEmpateLeeds
2
2
1
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
7Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Brighton contra Leeds alineaciones

4-2-3-1
Brighton crest
Brighton
BHA
Formación
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-2-1
B. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariM. YalcouyeM. YalcouyeM. De CuyperM. De CuyperDiego GómezDiego GómezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. KostoulasJ. TraffordJ. TraffordT. MuharemovicT. MuharemovicN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaN. OkaforN. OkaforE. AmpaduE. AmpaduJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachD. Calvert-LewinD. Calvert-Lewin
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Brighton

Once inicial

Leeds

Suplentes

Manager

  • Fabian Hürzeler
  • D. Farke
Brighton

Lesiones y suspensiones

Leeds

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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