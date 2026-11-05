El Brighton & Hove Albion recibe al Newcastle United el domingo 29 de noviembre de 2026 en el American Express Community Stadium.

En su enfrentamiento más reciente, disputado el 2 de mayo de 2026, el Newcastle United se impuso por 3-1 en St. James' Park. Antes de ese partido, el Brighton & Hove Albion había logrado una ajustada victoria en casa por 2-1 ante el Newcastle United en octubre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brighton & Hove Albion contra el Newcastle United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se disputa el Brighton & Hove Albion contra el Newcastle United de la Premier League?

El Brighton & Hove Albion contra el Newcastle United se disputa en el American Express Community Stadium el domingo 29 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Brighton & Hove Albion contra el Newcastle United de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Brighton & Hove Albion y el Newcastle United:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La forma más fiable y segura de comprar entradas es hacerlo directamente a través del portal oficial del Brighton & Hove Albion para las localidades de la afición local, o de la web oficial de venta de entradas del Newcastle United para las localidades reservadas a la afición visitante, si se cumplen los requisitos mediante abonos para partidos a domicilio o puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brighton & Hove Albion contra el Newcastle United de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Brighton & Hove Albion y el Newcastle United:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar: Suelen costar aproximadamente entre 30 £ y 85 £ .

Suelen costar aproximadamente entre . Paquetes oficiales de hospitalidad: Por lo general, parten de unos 150 £ a 300 £ o más por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas estándar de reventa: Por lo general, parten de unos 68 £ para localidades en las gradas superiores o con visibilidad reducida.

Por lo general, parten de unos para localidades en las gradas superiores o con visibilidad reducida. Precio medio de mercado: Con frecuencia se sitúa entre 129 £ y 300 £ o más.

Brighton & Hove Albion contra Newcastle United en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brighton & Hove Albion y el Newcastle United

El Brighton llega a este partido con resultados recientes dispares: tres victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, contrarrestados por la derrota del domingo por 2-0 ante el Liverpool en la Premier League. Antes de ese tropiezo, el Brighton atravesaba un buen momento en las competiciones nacionales, con una contundente victoria por 5-0 sobre el Crystal Palace y un triunfo por 2-0 en el campo del Sunderland. Los únicos otros puntos que se dejó en esa racha llegaron con un empate sin goles ante el Jablonec en la Conference League, un partido en el que realizó 26 disparos sin obtener recompensa. En esos cinco encuentros, el Brighton ha demostrado que puede marcar con facilidad, pero ha encajado goles en dos de sus tres últimos partidos.

La trayectoria reciente del Newcastle es más irregular. El equipo de Jaissle ha ganado dos, ha perdido dos y ha perdido uno de sus últimos cinco partidos; su resultado más reciente es la victoria del domingo por 2-0 en el campo del Crystal Palace. Ese triunfo llegó después de derrotas consecutivas ante el Aston Villa y de una contundente derrota por 4-1 en el campo del Coventry City, lo que pone de relieve la irregularidad de sus actuaciones. Su victoria por 2-1 sobre el Hull City en un momento anterior de esa racha ofreció motivos para el optimismo, pero el Newcastle ha encajado goles en cuatro de sus últimos cinco partidos.

Brighton & Hove Albion contra Newcastle United: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Newcastle venció al Brighton por 3-1 en casa en un partido de la Premier League. El Brighton se impuso en el duelo anterior, disputado en el American Express Community Stadium en octubre de 2025, por 2-1, mientras que ambos equipos empataron 1-1 en un partido de liga jugado en el mismo estadio en mayo de 2025. El Newcastle también venció al Brighton por 1-2 en una eliminatoria de la FA Cup en marzo de 2025, con el Brighton ganando a domicilio, y el Newcastle logró una victoria en casa por 1-0 en octubre de 2024. En los cinco enfrentamientos más recientes, cada equipo ha conseguido dos victorias y ha habido un empate, lo que refleja una serie realmente equilibrada.