El Brighton & Hove Albion recibe al Brentford el domingo 8 de noviembre de 2026 en el American Express Community Stadium de Brighton.

En su último enfrentamiento de Premier League, disputado en febrero de 2026, el Brighton ganó 0-2 a domicilio en el Gtech Community Stadium gracias a los goles de Diego Gómez y Danny Welbeck. Antes de ese partido, el Brentford se impuso 4-2 en casa al Brighton en abril de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brighton & Hove Albion contra el Brentford, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Brighton & Hove Albion contra el Brentford de Premier League?

El Brighton & Hove Albion contra el Brentford se disputa el domingo 8 de noviembre de 2026 en el American Express Community Stadium de Brighton.

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Brighton & Hove Albion contra el Brentford de Premier League?

Para comprar entradas para el próximo Brighton & Hove Albion contra el Brentford, tienes varias opciones principales en función de si eres socio del club y de tus preferencias:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La forma principal y más fiable de comprar entradas a su precio oficial es hacerlo directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Brighton & Hove Albion. Sin embargo, ten en cuenta que, por lo general, es necesario ser socio del club para comprarlas directamente y que las entradas para los partidos con mucha demanda se agotan rápidamente.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas convencionales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Premier League cuando se agotan las entradas de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brighton & Hove Albion contra el Brentford de Premier League?

Si buscas entradas para el próximo partido de Premier League entre el Brighton & Hove Albion y el Brentford, los precios varían considerablemente según las compres a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entrada convencional (precio oficial para adultos): Las entradas habituales para el partido suelen costar entre 30 y 95 £ , dependiendo en gran medida de la zona de asientos y de la categoría del encuentro.

Las entradas habituales para el partido suelen costar entre , dependiendo en gran medida de la zona de asientos y de la categoría del encuentro. Paquetes de hospitalidad: Las experiencias VIP oficiales para el partido en el American Express Stadium parten de unos 250 a más de 500 £ por persona e incluyen acceso a una sala exclusiva y comida antes del encuentro.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Entradas de reventa convencionales: Generalmente parten de unas 120 £ para localidades en la grada superior o en los fondos.

Generalmente parten de unas para localidades en la grada superior o en los fondos. Localidades laterales y prémium: Los asientos con mejores vistas en la zona inferior de las gradas laterales suelen costar entre 150 y más de 350 £ .

Los asientos con mejores vistas en la zona inferior de las gradas laterales suelen costar entre . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Los paquetes de hospitalidad de alta gama o los paquetes ejecutivos prémium suelen superar las 1.000 £, según lo que incluyan.

Brighton & Hove Albion contra Brentford en Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brighton & Hove Albion y el Brentford

El Brighton presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente ganó 3-0 al Arsenal en la Premier League, un resultado que puso de manifiesto su calidad ofensiva esta temporada. Durante esa racha también venció 0-5 al Coventry City a domicilio y derrotó 3-2 al Manchester United en la Carabao Cup. Su única derrota llegó ante el Chelsea, por 4-3 en la Premier League a finales de agosto. En esos cinco partidos, el Brighton marcó 14 goles y encajó seis, cifras que reflejan que genera ocasiones con facilidad, aunque ha mostrado cierta vulnerabilidad defensiva.

Los últimos cinco partidos del Brentford dejaron un balance de una victoria, tres empates y ninguna derrota. El equipo sigue invicto, aunque ha empatado tres veces. Su actuación más convincente fue la victoria por 3-0 sobre el Chelsea en la Premier League en septiembre. También empató 2-2 con el AFC Bournemouth y 1-1 tanto con el Sunderland como con el Leeds United. El Brentford marcó ocho goles y encajó cinco en esos cinco encuentros, lo que demuestra que puede crear peligro a sus rivales, aunque le ha costado más mantener la regularidad.

Brighton & Hove Albion contra Brentford: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo en febrero de 2026, cuando el Brentford recibió al Brighton en el Gtech Community Stadium y perdió 0-2 en la Premier League. Antes, el Brighton ganó 2-1 en el Amex en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos recogidos en los datos, el Brighton lleva ventaja con tres victorias frente a una del Brentford, además de un empate. Los partidos entre ambos han sido relativamente abiertos, pero el balance reciente del Brighton ante este rival da al equipo de Hurzeler una ventaja psicológica de cara al encuentro del domingo.