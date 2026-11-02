El Brest recibe al Lyon el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Stade Francis-le-Blé de Brest.

Históricamente, el Olympique Lyonnais ha llevado la delantera en este enfrentamiento de la máxima categoría francesa, con 7 victorias en 20 partidos, frente a las 3 del Stade Brestois 29 y 10 empates. En su último duelo liguero, disputado el 18 de enero de 2026, el Olympique Lyonnais logró una trabajada victoria por 2-1 en casa pese al empuje final del Stade Brestois 29.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brest-Lyon, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Brest-Lyon de la Ligue 1?

El Brest-Lyon se disputa en el Stade Francis-le-Blé de Brest el domingo 8 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Francis le Ble

¿Cómo comprar entradas para el Brest-Lyon de la Ligue 1?

Para conseguir entradas para el próximo Brest-Lyon de la Ligue 1 en el Stade Francis-Le Blé, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: La forma más directa de comprarlas a su precio original es a través de la plataforma oficial de venta de entradas del Stade Brestois 29 en su página web, donde se ponen a la venta las localidades para los partidos en casa según su disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo es posible encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brest-Lyon de la Ligue 1?

Estos son los precios de las entradas para el Brest-Lyon de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

Las entradas estándar de acceso general y las de esquina o graderío superior cuestan aproximadamente entre 20 € y 45 € .

cuestan aproximadamente entre . Los asientos laterales prémium o de la tribuna principal suelen costar entre 50 € y 85 € .

suelen costar entre . Los paquetes VIP y de hospitalidad pueden costar entre 120 € y más de 250 €, dependiendo de los servicios específicos de la sala incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Los asientos más económicos o del graderío superior suelen partir de unos 20 € a 40 € , según la disponibilidad general.

suelen partir de unos , según la disponibilidad general. Los asientos estándar de las gradas laterales tienen precios muy variables, de entre 50 € y más de 120 € .

tienen precios muy variables, de entre . Los asientos muy demandados del graderío inferior o con vistas privilegiadas pueden superar los 140 € a más de 200 €, según la oferta del mercado y la popularidad del rival.

Brest-Lyon de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brest y el Lyon

El Brest llega a este partido tras una racha reciente irregular, con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó en empate 2-2 ante el Monza en un amistoso entre clubes, después de dos derrotas consecutivas en la Ligue 1 frente al Auxerre y el Paris Saint-Germain. Su victoria en esa serie de cinco partidos llegó a domicilio ante el Le Havre, al que ganó por 2-1. El Brest marcó siete goles y encajó otros siete en esos cinco encuentros, cifras que reflejan que es capaz de crear ocasiones, pero ha tenido problemas para mantener la solidez defensiva.

La trayectoria reciente del Lyon es muy distinta. El equipo de Fonseca ha ganado tres partidos, ha empatado uno y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 4-0 ante el Rennes en la Ligue 1. También venció por 2-1 al Anderlecht en la Europa League y por 3-1 al Auxerre en liga. El Lyon marcó diez goles y encajó solo dos en esa racha, un balance que subraya por qué está cerca de lo más alto de la tabla.

Brest-Lyon: Enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en la Ligue 1 el 18 de enero de 2026, cuando el Lyon ganó 2-1 en casa. En los últimos cinco duelos directos, el Lyon ha logrado tres victorias por una del Brest, mientras que un partido terminó en empate. Esos cinco encuentros dejaron 17 goles en total, y el dominio del Lyon en este enfrentamiento hace que llegue al partido del domingo con el mejor balance histórico.