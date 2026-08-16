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Cómo conseguir entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Brentford
Tottenham

Cómo puedes comprar entradas para el derbi londinense inaugural de la nueva temporada de la Premier League

El Brentford abre su temporada con un derbi londinense en el Gtech Community Stadium, donde dará la bienvenida al Tottenham Hotspur, que ha gastado a lo grande, el sábado 22 de agosto.

Los Bees, que vienen de firmar su mejor campaña conjunta en la Premier League tras acabar novenos, no se sentirán intimidados por su primer reto, ya que la pasada temporada lograron victorias destacadas en casa ante Aston Villa, Manchester United y Liverpool.

Tras salvarse del temido descenso por los pelos, el Tottenham está desesperado por completar una temporada más positiva bajo la dirección de Roberto De Zerbi. Este verano ha desembolsado mucho dinero por jugadores como Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke, y espera empezar con buen pie.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Brentford y Tottenham Hotspur?

El Brentford vs Tottenham Hotspur se disputa en el Gtech Community Stadium de Londres, con inicio programado a las 17:30 BST del sábado 22 de agosto.

crest
Premier League - Jornada 1
Gtech Community Stadium

Cómo comprar entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a usar.
  • Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran dentro de un plazo establecido semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los socios que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no socio prácticamente no existe para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford vs Tottenham Hotspur de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.
  • Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los duelos más destacados contra rivales del top six o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrados en los laterales y en el anillo inferior tienen precios premium, mientras que los asientos del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de casa a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

Forma

BRE

BRE - Formulario

MCI
L3-0
CRY
D2-2
LIV
D1-1
REN
W2-4
SGE
W7-0
Gol marcado (encajado)
14/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TOT

TOT - Formulario

SFC
W1-1
CHE
W1-2
GET
D1-1
TSG
W3-0
TSG
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

BrentfordEmpateTottenham
0
1
4
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Brentford badge
Brentford
BRE
2
F
3Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Brentford contra Tottenham alineaciones

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formación
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerM. KayodeM. KayodeN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterD. OuattaraD. OuattaraM. SangareM. SangareM. JensenM. JensenK. SchadeK. SchadeV. JaneltV. JaneltI. ThiagoI. ThiagoA. KinskyA. KinskyA. RobertsonA. RobertsonM. SenesiM. SenesiJ. van HeckeJ. van HeckeA. GrayA. GrayL. BergvallL. BergvallM. TelM. TelS. TonaliS. TonaliM. MooreM. MooreC. GallagherC. GallagherRicharlisonRicharlison
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
Brentford

Once inicial

Tottenham

Suplentes

Manager

  • K. Andrews
  • R. De Zerbi
Brentford

Lesiones y suspensiones

Tottenham

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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