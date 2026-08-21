Cómo conseguir entradas para el Bournemouth vs Brentford: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Aquellos aficionados que consigan asiento para el partido de la Premier League entre Bournemouth y Brentford en el Vitality Stadium el sábado 12 de septiembre esperarán presenciar un duelo vibrante y lleno de acción. Tú también puedes estar allí reservando tus entradas hoy.

Puede que el Bournemouth tenga un nuevo hombre al mando con Marco Rose, pero querrá mantener en casa el impulso de la temporada pasada. Tras una dramática derrota por 3-2 ante el Arsenal en su estadio de la costa sur el 3 de enero, los Cherries no volvieron a perder en el Vitality Stadium durante el resto de la campaña.

No será fácil para el Bournemouth frenar al Brentford. El Brentford ha estado muy inspirado en ataque últimamente. Marcó 11 goles en sus dos últimos amistosos de pretemporada y vio puerta tres veces contra el Tottenham en la Premier League y seis a domicilio ante el Birmingham en la Carabao Cup.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bournemouth vs Brentford, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Bournemouth y Brentford?

El Bournemouth vs Brentford se disputa en el Vitality Stadium (Bournemouth) el sábado 12 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Cómo comprar entradas para el Bournemouth vs Brentford de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación anti reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o liberan los partidos que no van a usar para que vuelvan al club.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se inscriben durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron sin entrada en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bournemouth vs Brentford de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los partidos por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los grandes enfrentamientos ante rivales del top six o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrados en los laterales y en la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos en la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas de visitante tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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