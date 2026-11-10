El Borussia Mönchengladbach recibe al Darmstadt el martes 1 de diciembre de 2026 en el Borussia-Park de Mönchengladbach.

Sus enfrentamientos oficiales más recientes se disputaron durante la temporada 2023–24 de la Bundesliga y terminaron en dos empates muy igualados. En septiembre de 2023, ambos equipos firmaron un emocionante 3-3 en el Merck-Stadion am Böllenfalltor del Darmstadt. Después, empataron 0-0 en el Borussia-Park en febrero de 2024.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Mönchengladbach contra el Darmstadt, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Borussia Mönchengladbach contra el Darmstadt de la Copa de Alemania?

El Borussia Mönchengladbach contra el Darmstadt se disputa en el Borussia-Park de Mönchengladbach el martes 1 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Mönchengladbach contra el Darmstadt de la Copa de Alemania?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Borussia Mönchengladbach contra el Darmstadt de la Copa de Alemania:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes (mercado primario): Puedes consultar las páginas web oficiales tanto del Borussia Mönchengladbach (el equipo local en el Borussia-Park) como del SV Darmstadt 98 para informarte sobre la preventa para socios y la venta al público general. Comprar directamente a los clubes garantiza el precio oficial y una entrada válida.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Copa de Alemania cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Mönchengladbach contra el Darmstadt de la Copa de Alemania?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Borussia Mönchengladbach contra el Darmstadt de la Copa de Alemania:

1. Canales oficiales de los clubes

De pie / zonas de pie seguras: de 15 € a 20 €

de 15 € a 20 € Asientos normales (gradas superiores e inferiores): de 30 € a 60 €

de 30 € a 60 € Paquetes VIP / de hospitalidad: de 150 € a 300 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos estándar / acceso general: de 45 € a 120 € o más

de 45 € a 120 € o más Asientos prémium / en los laterales: de 130 € a 250 € o más

Borussia Mönchengladbach contra Darmstadt en la Copa de Alemania: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Mönchengladbach y el Darmstadt

El Borussia Mönchengladbach ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó en un empate 0-0 con el Paderborn en la Bundesliga, después de imponerse 2-0 al Karlsruher SC en la Copa de Alemania. El resultado más destacado de esta racha fue una victoria por 3-2 a domicilio ante el VfB Stuttgart en la Bundesliga, aunque las derrotas frente al Hoffenheim (1-2) y el FC Köln (1-2) reflejan la irregularidad que Blessin trata de corregir.

El Darmstadt ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Magdeburg en la 2. Bundesliga, y venció 2-0 al Elversberg en la Copa de Alemania. La derrota en casa por 0-4 ante el Karlsruher SC sigue siendo el peor resultado de este tramo, en el que el equipo ha encajado diez goles y marcado siete.

Borussia Mönchengladbach contra Darmstadt: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en febrero de 2024, cuando el Borussia Mönchengladbach y el Darmstadt empataron 0-0 en el Borussia-Park en la Bundesliga. Antes, firmaron un 3-3 en septiembre de 2023, con el Darmstadt como local ante el Gladbach. En los últimos cinco enfrentamientos documentados, ninguno de los dos ha dominado: el Gladbach suma una victoria y el Darmstadt otra, mientras que los otros tres partidos terminaron en empate.