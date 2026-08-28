Cómo conseguir entradas para el Borussia Dortmund vs Paderborn: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Borussia Dortmund se enfrenta al Paderborn el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Signal Iduna Park de Dortmund.

Ambos equipos afrontarán esta jornada con el objetivo de ganar impulso en el inicio de temporada y sumar puntos cruciales en la clasificación de la máxima categoría alemana. Los enfrentamientos competitivos históricos entre ambos han contado con choques de muchos goles, lo que convierte este duelo en una cita atractiva para los aficionados al fútbol.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Dortmund vs Paderborn, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Borussia Dortmund vs Paderborn de la Bundesliga?

El Borussia Dortmund recibe al Paderborn en el Signal Iduna Park de Dortmund, con el saque inicial programado para la jornada inaugural de la Bundesliga.

Bundesliga - Jornada 3 12 sept 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Dortmund vs Paderborn de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el Borussia Dortmund vs. SC Paderborn 07 en la Bundesliga, tienes dos opciones principales dependiendo de si el partido se juega en el Signal Iduna Park (Dortmund) o en el Home Deluxe Arena (Paderborn):

Borussia Dortmund (partido en casa): Compra directamente a través de la Ticketshop oficial del BVB en la web del club (bvb.de). Las entradas suelen ponerse primero a disposición de los socios del BVB antes de que cualquier asiento restante salga a la venta general.

SC Paderborn 07 (partido fuera de casa): Compra a través de la tienda oficial online de entradas del Paderborn (scp07.de). Si quieres sentarte en la zona visitante en Paderborn, las entradas para la afición visitante se distribuyen a través del sistema oficial de venta de entradas fuera de casa del Borussia Dortmund.

Plataformas secundarias de entradas Si las entradas se agotan en los canales oficiales del club, puedes buscar asientos de reventa en mercados secundarios de entradas como StubHub. Ten en cuenta que los precios en las plataformas secundarias pueden ser más altos que el valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Dortmund vs Paderborn de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el Borussia Dortmund vs. SC Paderborn varían dependiendo de si compras entradas primarias a valor nominal directamente a través del club o entradas de reventa mediante plataformas secundarias:

Precios primarios / oficiales del club (valor nominal) precios oficiales del Borussia Dortmund:

Localidades de pie (Muro Amarillo / Südtribüne): Aproximadamente 16 £ (18,50 €).

Categoría 6 (asientos en grada baja): Aproximadamente 30 £ (35,00 €).

Categoría 5 (asientos estándar): Aproximadamente 43 £ (50,00 €).

Categorías 2 a 4 (asientos en grada lateral): Aproximadamente 49 £ a 60 £ (57,00 €–70,00 €).

Categoría 1 y asientos prémium: Aproximadamente 73 £ a 82 £ (85,00 €–95,00 €).

Precios del mercado secundario y de reventa Debido a la alta demanda y a la disponibilidad limitada para los no socios, los precios en las plataformas secundarias autorizadas de entradas (como StubHub) fluctúan según la demanda del mercado:

Reventa de acceso básico / localidades de pie: Desde aproximadamente 40 £ a 55 £ .

Asientos de categoría estándar: Normalmente oscilan entre 85 £ y 130 £ .

Categoría 1 y ubicaciones prémium: Pueden oscilar entre 150 £ y más de 210 £ .

Borussia Dortmund vs Paderborn de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Dortmund vs Paderborn

El Borussia Dortmund llega a la temporada de la Bundesliga con una racha reciente complicada, con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su único triunfo llegó en un amistoso contra el FC Tokyo, al imponerse por 1-0. Empató 2-2 con la Roma en pretemporada antes de perder 2-3 ante el Arsenal en un amistoso y luego caer 1-2 frente al Bayern Munich en la Supercopa el 22 de agosto. En esos cinco partidos, el Dortmund marcó siete goles y encajó ocho.

Los últimos cinco resultados del Paderborn muestran dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-2 en la DFB-Pokal sobre el 1. FC Phoenix Luebeck el 23 de agosto. Empató dos veces con el Werder Bremen, ambas con 2-2, y venció 2-0 al Osnabrueck en pretemporada. Su única derrota llegó contra el Magdeburg, por 0-2, a finales de julio. El Paderborn marcó diez goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Borussia Dortmund vs Paderborn: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la DFB-Pokal el 2 de febrero de 2021, cuando el Borussia Dortmund derrotó al Paderborn por 3-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Dortmund ha ganado tres, con un empate y una victoria del Paderborn. El resultado más abultado llegó en un partido de la Bundesliga el 31 de mayo de 2020, cuando el Paderborn recibió al Dortmund y perdió 1-6, y un amistoso en enero de 2017 produjo el mismo marcador a favor del Dortmund.